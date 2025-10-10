Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó Efe en el terreno.

La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones.

Las tropas sí continúan apostadas en áreas militares como el Corredor de Netzarim, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, el de Filadelfia o el Eje de Morag en el sur.

Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53% del territorio de la Franja de Gaza, con una superficie de unos 185 kilómetros cuadrados. Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar -o bien como zona militar o bajo orden de evacuación forzosa- más del 80% del enclave.

La Defensa Civil gazatí, en un comunicado, instó de nuevo este viernes a los palestinos a "no acercarse ni regresar" a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente las zonas fronterizas de la ciudad de Gaza, "hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada".

"Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", añadió el servicio de rescatistas.

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamas, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

"El Gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", anunció la oficina del primer ministro en un escueto mensaje en la red social X.

La aprobación llegó después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamas, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la Oficina del primer ministro israelí.

Antes de hacer público el anuncio, Netanyahu se dirigió a sus ministros y a Witkoff y Kushner en la reunión para reconocer el momento "crucial" en el camino hacia conseguir "uno de los principales objetivos" de Israel, el regreso de los rehenes.

"No lo podríamos haber hecho sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo: Steve Witkoff y Jared Kushner", agregó el primer ministro israelí.