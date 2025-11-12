Starmer hará frente a cualquier intento de reemplazarlo como líder

El primer ministro británico, Keir Starmer, afronta crecientes presiones en las filas laboristas por la caída de popularidad de su partido, pero está determinado a afrontar cualquier intento de ser reemplazado como líder, según han indicado sus aliados al periódico The Guardian, del que se hacen eco todos los medios.

Los políticos más cercanos a Starmer temen que la posición del jefe del Gobierno esté en peligro y que otros compañeros de filas intenten desafiar su liderazgo en las próximas semanas, posiblemente después de la presentación del presupuesto del Estado el día 26.

Según pudo saber el Guardian, la residencia oficial de Downing Street está en "modo búnker total", decidida a mostrar firmeza ante el temor de que políticos laboristas descontentos intenten sustituirlo.

Los principales asesores políticos de Starmer advirtieron de que cualquier intento de derrocar al primer ministro debido al desplome de su popularidad sería peligroso ya que podría desestabilizar los mercados, las relaciones internacionales y al Partido Laborista, subraya el periódico.

Insistieron en que Starmer hará todo lo necesario para conservar el liderazgo en cualquier contienda que surgiera tras un desafío al mismo, ya fuera inmediatamente después de la presentación del presupuesto o tras una eventual derrota en las elecciones locales que se celebrarán en el Reino Unido el próximo mes de mayo.

Según las normas del Partido Laborista, se necesitaría el 20% de sus diputados para presentar a un rival de Starmer, lo que equivaldría a 81 parlamentarios de la Cámara de los Comunes.

Las últimas encuestas sobre intención de voto sitúan al partido populista de derechas Reform UK por delante de los laboristas.

Además, un último sondeo de la firma YouGov indica que el 73% de los consultados -1.752 adultos- considera que Starmer no es buen primer ministro frente a un 17% que cree que hace bien el trabajo, mientras que el resto no contestó.

La BBC asegura este miércoles que los amigos de Starmer están profundamente preocupados por lo que consideran una conspiración para intentar reemplazarlo, mientras que el Guardian afirma que hay conjeturas de que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, esté planeando desafiar el liderazgo del primer ministro a pesar de negarlo en público.

En unas declaraciones este miércoles a la BBC, Streeting calificó de "tonterías contraproducentes" las insinuaciones de que desafiaría a Starmer y consideró que no ve una circunstancia en la que intentase llevar a cabo un plan para sustituir al primer ministro.

Altos cargos afirmaron haber recibido información de que Streeting contaba con 50 miembros del gabinete dispuestos a dimitir si el presupuesto resulta un fracaso -al no ser bien recibido por los mercados- y el primer ministro no renuncia, subraya el Guardian.

El presupuesto del Estado que dará a conocer el Gobierno a finales de mes es muy esperado ya que hay conjeturas de que anunciará un incremento de los impuestos para mejorar las finanzas públicas, por lo que rompería la promesa electoral de no subirlos.

La deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó el pasado septiembre un 95,3% del producto interior bruto (PIB) del país, un nivel no alcanzado desde los pasados años 60.