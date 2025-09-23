La primera ministra danesa califica de ataque grave el incidente con drones en el aeropuerto de Copenhague

El inspector de la Policía de Copenhague, Jens Jespersen (c), ofrece una rueda de prensa en la capital danesa.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de "ataque grave" a la infraestructura de este país nórdico el incidente con varios drones que obligó a cerrar cuatro horas el tráfico en el aeropuerto de Copenhague entre la noche del lunes y la madrugada de este martes.

"La Policía estima que se trata de una actor capacitado y está colaborando estrechamente con los servicios de inteligencia, el Ejército y nuestros socios internacionales en la investigación en marcha", señaló Frederiksen en un comunicado enviado a la agencia Ritzau.

Los aeropuertos de Copenhague y de Oslo permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas debido a la presencia de varios drones en su cercanía.

El aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20:30 del lunes y las 00:30 de este martes, lo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos, mientras otros 31 fueron desviados a aeródromos cercanos.

El de Gardermoen (Oslo) permaneció cerrado entre las 00:30 y las 03:30 de este martes.

"El modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones", dijo este martes en una rueda de prensa el inspector Jens Jespersen, de la Policía de Copenhague.

Jespersen aclaró que la expresión "actor capacitado" alude a "un actor que tiene las herramientas para mostrarse" y que quienes manejaron los drones podrían haberse ejercitado previamente.

"No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé", afirmó Jespersen al ser preguntado por una posible participación rusa.

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica de momento que haya una conexión entre ambos incidentes.

La Policía danesa informó de que se trata de varios drones de gran tamaño procedentes de varias direcciones, que volaron siguiendo un patrón sobre el aeropuerto y que no parece que su objetivo fuese provocar daños o situaciones de peligro.

En el caso de Gardermoen, la suspensión del tráfico aéreo obligó a cancelar una docena de vuelos.

Dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por hacer volar drones en el centro de Oslo, aunque todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en Gardermoen.