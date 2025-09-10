Polonia derriba drones rusos tras una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo

La operación en la que el Ejército polaco utilizó armas para derribar a varios drones rusos y que duró toda la madrugada se ha dado por terminada cerca de las 08:00, según informó el Mando Operativo.

"Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido", dijo el Mando operativo en un mensaje en X.

Polonia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

"Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones. Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

Rusia lanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed, según denunció este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que dijo que este ataque ruso que obligó a Polonia a utilizar sus defensas aéreas por primera vez en esta guerra no fue un "accidente" y supone un "nuevo nivel de escalada" por parte del Kremlin

El primer ministro, Donald Tusk, señaló que ha sido informado por el comandante operativo de las Fuerzas Armadas sobre el derribo de drones que invadieron el espacio aéreo polaco y podían suponer una amenaza.

La operación, en la que el Ejército utilizó armas para derribar a varios drones, duró toda la madrugada, ya que solamente cerca de las 06.00 GMT el Mando Operativo informó en X de que "las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido".

El jefe del Gobierno polaco ha informado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la situación y las medidas tomadas, y los dos están en "contacto permanente".

La "agresión" rusa se ha producido contra un país de la Alianza Atlántica.

Tusk también ha informado al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, e, internamente, está en "contacto constante" con el presidente del país, Karol Nawrocki, y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamys, que se encontraba en Londres para participar este miércoles allí en una reunión con cuatro homólogos europeos.

El primer ministro ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para las 08:00 y Nawrocki una reunión urgente de seguridad nacional.

Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar alcanzaron durante la madrugada el "estado de máxima alerta" y se movilizaron a las tropas de Defensa Territorial (WOT), un servicio de voluntarios y reservistas, así como a la Policía, la Guardia Fronteriza y la Policía Estatal de Bomberos.

La violación del espacio aéreo polaco obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos, el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin, de los que la mayoría ha podido reabrir a primera hora de la mañana.

La población fue alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos de los mismos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros.