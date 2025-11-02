La Policía británica detiene a un hombre de 32 años por el ataque en un tren de pasajeros

Un policía vigila los alrededores de la estación de Huntington, donde tuvo lugar el suceso.

Un joven británico de 32 años es el único detenido por el ataque a puñaladas que se produjo en la noche del sábado en un tren de pasajeros que iba hacia Londres, que causó heridas a diez personas, una de ellas aún en peligro de muerte, informaron este domingo las autoridades.

Otro británico de 35 años, que había sido arrestado en un primer momento, ha sido puesto en libertad este domingo al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la Policía.

Un empleado de la compañía LNER, que operaba el tren, se encuentra en peligro de muerte después de que intentase "de forma heroica" oponerse al ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación "salvó muchas vidas".

Cinco de los diez heridos en el ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.

La Policía británica ha descartado que exista un móvil ideológico en el ataque: "Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", dijo en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon (norte de Inglaterra) donde ocurrieron los hechos.

El ahora detenido atacó, aparentemente de forma aleatoria, a personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King´s Cross, en el norte de Londres.