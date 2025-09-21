Netanyahu insiste que no habrá un Estado palestino y amenaza con una "respuesta" tras reunirse con Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que "no habrá un Estado palestino" después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará esta semana en Estados Unidos anunciará una "respuesta" a ello.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".

Netanyahu participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, un foro en el que varios países -entre ellos Francia- tienen previsto reconocer el Estado de Palestina ante la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado más de 65.000 vidas.

Reino Unido, Canadá y Australia se han adelantado a dicha conferencia y lo han reconocido este domingo.

"Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo", afirmó Netanyahu en su mensaje, y añadió que "no habrá un Estado palestino".

"Durante años -prosiguió-, he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política".

Y recordó que durante su Gobierno se han duplicado los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel. "Seguiremos por este camino", añadió al respecto.

Tras el anuncio de reconocimiento por parte de algunos países, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82% de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.

"La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará tras mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos", advierte el primer ministro en su vídeo.