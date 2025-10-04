Netanyahu celebra que está a un paso de “un gran logro”

Una niña se desplaza con sus pertenencias por Ciudad de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de “conseguir un gran logro” y confió en que en los próximos días se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas.

“Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos”, dijo en un vídeo difundido la noche del sábado por su gabinete.

Se trata de su primera comparecencia desde que Hamas dijera en la noche del viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para un fin de la ofensiva en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo.

Según Netanyahu, Hamas “está aislado” y se vio obligado a aceptar el plan de Trump por “la enorme presión militar y política” que aplicó Israel.

El primer ministro celebró que el plan estadounidense, que aún tiene que ser negociado por Hamas antes de ser aceptado, supone la liberación de todos rehenes en una primera etapa, tras la que las tropas israelíes continuarían “controlando todos los territorios que controlan dentro de la Franja de Gaza”, alrededor de un 80% de la misma.

Netanyahu defendió sus dos años de ofensiva en Gaza afirmando que, si las tropas se hubieran retirado antes de la Franja, no habrían tomado el control de la localidad sureña fronteriza con Egipto, Rafah, ni del corredor de Filadelfia que parte la Franja en dos, lo que ha impedido, dijo, que se introdujeran armas en el territorio.

Y confirmó que ha ordenado que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, viaje a Egipto para “ultimar los detalles técnicos” con los mediadores y Hamas del plan estadounidense aceptado por Israel.

Su intención es que las negociaciones se limiten a un periodo de tiempo determinado y afirmó que “Hamas será desarmado” y desaparecerá. “Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa”, añadió.

Por su parte, Trump advirtió este sábado a Hamas que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el acuerdo de paz y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamas debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará “ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza” para la paz regional.

Trump celebró el viernes que Hamas aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en el plan que impulsa para el enclave palestino, y pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.