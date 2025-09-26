Netanyahu afirma que Israel debe "acabar el trabajo" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra un mapa en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes, en Nueva York.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes en su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Israel "debe acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía. La delegación de España estuvo ausente de la Asamblea en el momento del discurso del primer ministro israelí.

En su discruso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu denunció una guerra política y jurídica contra Israel y criticó a los "líderes débiles y necesitados" que la secundan.

Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", dijo y recalcó que no cometerá un "suicidio nacional" haciéndolo.

"Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel", explicó y añadió que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" el 7 de octubre.

Netanyahu, transmitió un mensaje a HamAs este viernes ante la Asamblea General de la ONU, afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.