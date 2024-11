El mundo reacciona a la victoria de Donald Trump: alegría y respeto en los diferentes bandos

Donald Trump se ha vuelto a convertir en el presidente de los Estados Unidos. El controvertido expresidente americano ha realizado las primeras declaraciones desde que se han conocido los resultados de las elecciones estadounidenses.

El mundo ha estado muy expectante a los votos de los diferentes estados estadounidenses, ya que el presidente norteamericano es una de las personas con más poder sobre La Tierra.

Además, las principales reacciones a la victoria de Donald Trump no se han hecho esperar:

Abascal resalta la importancia del voto hispano en la victoria de Trump y el "mundo libre":

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este miércoles al candidato republicano, Donald Trump, por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha resaltado la importancia del voto hispano en esta "victoria del mundo libre". El líder de VOX se ha convertido en el primer político en España en felicitar al candidato republicano a la Casa Blanca.

"¡Enhorabuena al presidente Donald Trump!", ha escrito Abascal en un mensaje en la red social X, en el que celebra el resultado de los comicios estadounidenses, en los que el republicano se ha impuesto a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

Según el presidente de Vox, el primer dirigente político español en pronunciarse sobre el triunfo de Trump, "es la hora de los patriotas" y de la "libertad".

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning:

China respeta el proceso electoral en EE.UU. y espera a los resultados. China reafirmó este miércoles su postura de respeto hacia el proceso electoral de Estados Unidos, ya que considera las elecciones presidenciales estadounidenses, entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, como "un asunto interno" del país norteamericano.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning declaró en rueda de prensa que Pekín se mantendrá atento a los resultados y está preparado para “gestionar la relación” conforme a los principios de interés mutuo y cooperación pacífica. “Nuestra política hacia Estados Unidos es consistente. Abogamos por manejar nuestra relación en función de nuestros intereses comunes y una cooperación que beneficie a ambas partes”, subrayó Mao.

En cuanto a cómo los posibles resultados podrían afectar a la relación entre ambas potencias, Mao evitó pronunciarse directamente sobre el tema, limitándose a afirmar que China se adaptará a la evolución de la situación. “Después de los resultados, actuaremos en consecuencia”, indicó.

China y EE.UU., como principales economías del mundo, mantienen amplios vínculos comerciales y diplomáticos, y Pekín ha señalado en diversas ocasiones la importancia de un diálogo constructivo y de evitar confrontaciones que afecten a ambas sociedades, aunque las tensiones entre las dos potencias son constantes.

Aun así, analistas chinos consideran que la relación bilateral, gane Trump o Harris, continuará marcada por tensiones proteccionistas y medidas arancelarias.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel:

Netanyahu da a Trump como ganador y lo felicita por "la mayor remontada de la historia". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio este miércoles como ganador de las elecciones estadounidenses al expresidente Donald Trump y lo felicitó por "la mayor remontada de la historia", en un mensaje en redes sociales.

"Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!", escribió el mandatario en la red social X.

Elon Musk:

El magnate Elon Musk mostró su emoción en la red social X, de su propiedad, ante la victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca tras los resultados de las elecciones de este martes, que otorgan una ventaja al candidato republicano con 266 delegados. "El futuro será fantástico", reza uno de los mensajes del propietario de SpaceX junto a la imagen de un cohete Starship de la compañía despegando desde una torre de lanzamiento.

El magnate colgó una imagen manipulada en la que aparece sujetando un lavamanos en el despacho Oval de la Casa Blanca. "Let that Sink In" (literalmente traducido al español como "Deja que se hunda"), agregó, en un juego de palabras que alude a asimilar una idea con el paso del tiempo.

El origen de la foto está en octubre de 2022 cuando Musk compró la red social Twitter, ahora X, y colgó un vídeo, en el que aparece entrando en las oficinas de la compañía acarreando con un lavamanos, acompañado del texto "Let that SinkIn". Musk también compartió en la madrugada del miércoles una imagen sentado y hablando junto a Trump mientras se ve al fondo una pantalla gigante que muestra los resultado electorales, en favor del candidato republicano. "Este noche, el pueblo de Estados Unidos le ha dado a Trump un mandato claro como el cristal para el cambio", sentenció el magnate.

El empresario de origen sudafricano de 53 años es uno de los más fieles partidarios del expresidente (2017-2021) y amigo personal de Donald Trump y se ha volcado por completo en respaldo al movimiento MAGA (siglas en inglés de ‘Hacer Estados Unidos grande de nuevo’).

Maud Bregeon, portavoz del Gobierno francés:

Francia apuesta por "una respuesta europea" ante la "posible victoria" de Donald Trump en Estados Unidos, que es un país aliado y lo seguirá siendo, pero del que los europeos no deben ser dependientes. Este es el primer mensaje de la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, ante la más que probable victoria de Trump en las presidenciales de Estados Unidos, en una entrevista este miércoles a la emisora RTL en la que ha insistido en que "nuestro escudo es Francia", en señal de respeto, pero siempre expectantes a las decisiones que comience a tomar una vez que vuelva a ser presidente Donalt Trump.

"Los Estados Unidos son aliados y lo seguirán siendo", ha subrayado Bregeon, antes de puntualizar que la situación actual debe servir para que "preguntarnos sobre cómo Europa se estructura frente a los grandes retos mundiales para no depender de terceras potencias".

"Frente a esas grandes potencias, la solución del repliegue nacionalista no es la respuesta", ha señalado antes de añadir que "frente a los vientos contrarios y a los discursos en ocasiones antieuropeos, la solución es ésa", en referencia a la acción de la Unión Europea.

A ese respecto, la portavoz ha hecho hincapié en que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha sido "la locomotora de la Unión Europea", se han conseguido "grandes avances" y eso "tiene que continuar", en particular en "nuestra defensa común y en nuestra soberanía común".

"En un cierto número de sectores clave -repitió-, como la defensa, la reindustrialización, la descarbonización, tenemos que tomar de la mano nuestro destino".

Bolsonaro felicita a Donald Trump:

El expresidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha felicitado este miércoles al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta a un paso de proclamarse vencedor los comicios estadounidenses. De hecho, el propio hijo del expresidente brasileño, Eduardo Bolsonaro, ha participado en la cena organizada por los miembros de la campaña de Donald Trump en Florida con algunos de sus simpatizantes en el centro de convenciones de West Palm Beach en el que ha mostrado su alegría por los resultados electorales, aún provisionales.

"Gracias, Dios mío. Felicitaciones @realDonaldTrump", expresó el expresidente brasileño en un breve mensaje en el que también cita un salmo biblíco. "Salmo 30:5: "El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana", agrega el exmandatario sudamericano sobre un montaje fotográfico que incluye fotos en los que ambos políticos comparten algunos encuentros cuando eran presidentes de cada país.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, lidera este jueves el recuento en los estados clave estadounidenses, lo que le sitúa a un paso de convertirse, por segunda vez, en el presidente del país.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán:

Víktor Orbán, primer ministro de HUngría, se congratuló en la mañana de este miércoles de la elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos, a quien felicitó y con quien dijo tener "grandes planes".

"Felicitamos al señor presidente Trump, tenemos grandes planes", dijo el jefe del Gobierno magiar, considerado un líder referente de la extrema derecha mundial, en su cuenta de Facebook.