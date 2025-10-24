Marco Rubio acusa a la UNRWA de ser "subsidiaria de Hamas" y subraya que no tendrá papel alguno en el reparto de ayuda a Gaza

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su visita a Israel.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este viernes que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a la que acusó de ser "subsidiaria de Hamas", no desempeñará "ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.

Rubio se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamas, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una rueda de prensa desde el nuevo Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel, cerca de Gaza, Rubio dijo que "la UNWRA no jugará ningún papel" en el acuerdo de paz, tras ser preguntado si la agencia de la ONU o Hamás participarán en el reparto de ayuda en la Franja.

El secretario de Estado afirmó que la agencia es "subsidiaria de Hamás", según las acusaciones del Gobierno israelí, desmentidas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera que Israel no ha probado sus alegaciones de que empleados de la UNRWA son miembros del grupo islamista.

Por ello, la CIJ instó a Israel a que acepte y facilite la entrada de ayuda en Gaza a través de la agencia de la ONU.

Aun así, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo ayer que "no hay ningún poder que pueda imponerle" tener que cooperar con la agencia de la UNRWA, que está "infiltrada de terroristas", volvió a repetir.

Por su parte, Rubio sostuvo que "están dispuestos a trabajar" con otros organismos de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, al igual que otras organizaciones de ayuda humanitaria, refiriéndose a las presentes en el Centro de Coordinación Civil Militar durante la rueda de prensa.

Además, Rubio afirmó que Israel debe sentirse "cómodo" con los países que participen en la futura Fuerza Internacional de Estabilización que se desplegará en la Franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego respaldado por Washington.

En una rueda de prensa desde el Centro de Coordinación Civil-Militar, en el sur de Israel, Rubio señaló que aún no se ha decidido la composición de esa fuerza ni la posible participación de Turquía o de la Autoridad Palestina.

"No quiero entrar en detalles sobre a quién se veta o a quién no se le permite entrar. Cada miembro debe tener la capacidad y la voluntad necesarias, pero también debe ser alguien con quien todos se sientan cómodos, incluido Israel", declaró.

Israel ha remarcado a Estados Unidos de que la presencia de Turquía, país con el cual ha debilitado sus relaciones durante la guerra en Gaza, sería una "línea roja para Jerusalén".

Por otra parte, ha rechazado reiteradamente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) liderada por el presidente, Mahmud Abás, asuma un papel de gobierno en el enclave tras el conflicto.

Asimismo, añadió que "hay muchos países que están expresando interés en participar en este momento", sin precisar cuáles, y subrayó que "al formar esta fuerza, tendrá que haber países con los que Israel se sienta cómodo también".

Rubio, que se encuentra en Israel evaluando la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, reiteró que el grupo islamista "no tendrá ninguna implicación ni gobernará Gaza en el futuro", al tiempo que dijo que el rol de la Autoridad Palestina en el futuro de Gaza "aún esta por determinarse"

Durante su visita a Israel, Rubio tiene previsto reunirse con autoridades del país tras la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el enviado de la Casa Blanca en Oriente Próximo, Steve Witkoff; y el yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.