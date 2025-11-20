El jefe militar de Francia pide a los ciudadanos que se preparen "incluso para perder a sus hijos" ante un avance de Rusia

El jefe del Estado Mayor del Ejército francés, Fabien Mandon, ha generado una polémica por un discurso en que pedía que el país esté dispuesto a sacrificios, incluso a "perder" a sus "hijos" para disuadir a Rusia de hacer valer la fuerza más allá del actual conflicto con Ucrania.

"Rusia está convencida de que los europeos son débiles. Y sin embargo somos fuertes. Fundamentalmente más fuertes que Rusia", declaró Mandon este miércoles en el congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF), en un discurso que saltó a los medios generalistas este jueves a raíz de las criticas efectuadas desde las filas de los partidos de la izquierda radical y la ultraderecha.

El general se mostró convencido de que "tenemos todo para disuadir a Moscú. Lo que nos falta es la fortaleza para aceptar hacernos daño para defender a la nación. Si el país falla porque no está dispuesto a aceptar perder a nuestros hijos, a sufrir económicamente. Si no estamos dispuestos a eso, entonces estamos en riesgo".

Tras describir un panorama "muy negro", pidió a los alcaldes que transmitan ese mensaje con el objetivo de "que el país esté listo en tres a cuatro años para demostrar nuestra fuerza a Rusia para que renuncie a sus ambiciones". A su parecer, la responsabilidad de Francia es mayor que la de los otros países europeos porque tiene "un ejército de referencia".

El jefe del Estado Mayor explicó que se quiere duplicar el número de reservistas para llegar a 80.000, junto a los 200.000 militares en activo. El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ha mostrado su "desacuerdo total" con el general Mandon en un mensaje en redes sociales, en el que dijo que no le corresponde a él "invitar a los alcaldes ni a nadie a preparaciones guerreras que no ha decidido nadie".

Mélenchon añadió que tampoco le corresponde "prever sacrificios que serían la consecuencia de nuestros fracasos diplomáticos para los que no se le ha pedido su opinión. ¿Dónde está el presidente (Emmanuel) Macron? ¿Por qué permite eso?", se preguntó.

Sébastien Chenu, vicepresidente de la Agrupación Nacional (RN, extrema derecha) ha coincidido en que el jefe del Estado Mayor "no tiene legitimidad" para decidir eso a menos que "el presidente de la República le haya pedido que lo haga, y entonces es todavía más grave".

Esta controversia coincide con la publicación este jueves por el Gobierno de una "guía de supervivencia" destinada a preparar a la opinión pública a afrontar situaciones de crisis de todo tipo, sin descartar un conflicto armado.

Esa guía pretende que todos los franceses preparen un kit que permitiría sobrevivir en condiciones difíciles tres días, con entre otras cosas una linterna, una radio de pilas, los documentos administrativos esenciales, ropa caliente, agua caliente o una manta.