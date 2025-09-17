Israel abre una segunda carretera durante 48 horas para forzar la salida de Ciudad de Gaza

El Ejército israelí abrió este miércoles una segunda carretera que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur para que la población de Ciudad de Gaza se desplace forzosamente hacia el sur, la cual permanecerá abierta durante 48 horas.

"Podrás desplazarte por la carretera de Salah al Din y luego continuar hacia el sur desde Wadi Gaza (centro)", recogió un comunicado en la red social X del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

Salah al Din atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur en el lado oriental del enclave, paralela a la divisoria con el territorio israelí. La otra vía abierta hasta ahora, la de Rashid, también recorre todo el enclave pero en el lado occidental, paralelo a la costa.

Sin embargo, la mayoría de refugiados en Ciudad de Gaza se encuentran en el oeste, en los campamentos junto a la playa (el lugar al que el propio Ejército israelí les ordenó desplazarse, ya que su ofensiva en la zona avanza desde el este y el norte).

Preguntado por Efe sobre si las fuerzas armadas garantizarán algún tipo de ruta segura desde el oeste de ciudad de Gaza hacia el este para que la población pueda alcanzar Salah al Din, éste no se pronunció.

Según Adraee, esta ruta permanecerá abierta hasta el viernes a las 12:00.

El martes, tras dar comienzo el Ejército israelí a su operación terrestre en la capital y siguiendo a un mes de intensos bombardeos contra la población, miles de personas se dirigieron a la carretera de Rashid para tratar de huir de los ataques. Sin embargo, al igual que durante este último mes, la vía estaba saturada de vehículos y personas cargando a pie con sus pertenencias para escapar.

Cuando Efe realizó ese mismo recorrido el pasado sábado, tardó cinco horas en recorrer los aproximadamente 25 kilómetros que separaban las playas de Mawasi (sur) de las de Ciudad de Gaza (norte).

La saturación del recurrido, sumado a los precios desorbitados de todo lo que implica el desplazamiento y la falta de espacio en la zona designada para los refugiados por el Ejército en Mawasi, además del agotamiento tras más de dos años de evacuaciones constantes, hacen que muchos vuelvan a Ciudad de Gaza o no la abandonen.

Aunque el Ejército estima que unas 350.000 personas han abandonado la capital desde mediados de agosto, los datos difundidos por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) limitan la cifra hacia las 150.000.

Cortes en las conexiones

Por otro lado, Ciudad de Gaza perdió este miércoles la conexión tanto a internet como telefónica tras verse afectada la red por los ataques del Ejército israelí, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones gazatí confirmó el fallo de la conexión, según Wafa, el cual afecta también a la región norte de la Franja (mayoritariamente desierta y bajo control del Ejército israelí).

Efe intentó contactar a lo largo de la mañana con distintos residentes en la capital gazatí a través tanto de llamadas como de mensajes de texto sin que ninguno fuera recibido.

A lo largo de los últimos dos años, los habituales bombardeos del Ejército israelí han paralizado en numerosas ocasiones las comunicaciones en Gaza al afectar a las infraestructuras de la ruta de red.

Más de 150 objetivos atacados

Este corte se produjo después de que Israel intensificara aún más sus bombardeos contra la capital. De hecho, el Ejército de Israel atacó 150 objetivos (que pueden incluir tanto infraestructuras como personas) en Ciudad de Gaza en los últimos dos días para apoyar las maniobras de las tropas en la capital, según recogió un comunicado de las fuerzas armadas este miércoles.

"En los últimos dos días, las Fuerzas del Aire y cuerpos de artillería atacaron unos 150 objetivos terroristas a lo largo de la ciudad de Gaza como apoyo a las tropas que maniobran en el área", aseguró el Ejército.

Sólo en la madrugada de este miércoles, la aviación israelí bombardeó 50 posiciones en toda la Franja, la mayoría en Ciudad de Gaza, informó el diario The Times of Israel.

Las fuerzas armadas de Israel califican como "terrorista" a todo aquello vinculado con las milicias palestinas o, en ocasiones, a individuos palestinos que atacan a israelíes aún sin tener vinculación a grupos armados.

Un portavoz castrense aseguró en conversaciones previas con Efe que el Ejército puede llegar a considerar "infraestructuras terroristas" viviendas civiles en las que han registrado el paso de individuos que vinculan a las milicias.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí denunció el bombardeo del Ejército israelí la noche del martes contra el Hospital Al Rantisi de Ciudad de Gaza, el único hospital especializado en pediatría que funciona en la capital.

"Las plantas superiores del hospital fueron atacadas en tres ocasiones, con pocos minutos de diferencia entre cada ataque", aseguró Sanidad en un comunicado.

Fuentes en la Franja indicaron a Efe que los ataques contra el centro sanitario se llevaron a cabo con drones.

En el momento del ataque, el hospital contaba con 80 pacientes recibiendo tratamiento, especificó Sanidad, de los cuales 40 abandonaron el centro tras el bombardeo.

Sanidad no publicó cifras de heridos o fallecidos por el ataque.

El Hospital Al Rantisi es el último centro con especialidad en pediatría que queda en la capital y ofrece servicios de oncología, diálisis y otras especialidades en enfermedades respiratorias y digestivas. Además, cuenta con cuatro unidades de cuidados intensivos pediátricos y ocho de cuidados intensivos neonatales.

El centro, al igual que el resto de hospitales en funcionamiento en la capital, sufría una grave saturación fruto de la ofensiva israelí contra la ciudad.

Ya a finales de agosto, antes de que Israel escalara aún más los bombardeos contra la capital y diera comienzo a su operación terrestre contra ella, el Hospital Al Rantisi se encontraba al 210% de su capacidad.