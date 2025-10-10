Las imágenes de Gaza tras el alto el fuego: los gazatíes andan entre las ruina de sus ciudades
Las imágenes de Gaza tras el alto el fuego: los gazatíes andan entre las ruina de sus ciudades / EFE

Las imágenes de Gaza tras el alto el fuego: los gazatíes andan entre las ruinas de sus ciudades

Comienza el alto el fuego en Gaza

10 de octubre 2025 - 12:32

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas", confirmó el Ejército hace unos minutos, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.

Las imágenes de Gaza tras el alto el fuego: los gazatíes andan entre las ruina de sus ciudades
