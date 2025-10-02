Cuatro personas resultan heridas en un ataque en el exterior de una sinagoga en Manchester

Localidad de Crumpsall, situada a las afueras de Manchester y escenario de un supuesto apuñalamiento en una sinagoga.

Cuatro personas resultaron heridas este jueves cuando un coche arrolló a transeúntes y un hombre fue apuñalado en el exterior de la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park en Manchester (norte de Inglaterra), en el día de Yom Kippur, una de las celebraciones más importantes del calendario judío.

La Policía confirmó que ha disparado al presunto autor, mientras que el alcalde de la ciudad, Andy Burnham, dijo que cree que éste está muerto y que "ya no existe peligro inmediato".

La Policía del Gran Manchester indicó que el incidente ocurrió en la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de la urbe, y que fueron alertados a las 09:31, hora local, por un miembro del público que presenció cómo un vehículo se dirigía hacia las personas y un hombre era apuñalado.

Las fuerzas de seguridad declararon un "suceso grave" a las 09:37 y a las 09:38 disparó contra el presunto atacante.

El servicio de ambulancias llegó al lugar a las 09:41 y atendieron a los heridos, que sufrieron lesiones tanto por el vehículo como por la puñalada, según sus informes.

La Policía ha pedido a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones, al tiempo que la comunidad judía expresa preocupaciones por su seguridad.

Dave Rich, portavoz de la Fundación para la Seguridad de la Comunidad (CST, en inglés), una organización benéfica que monitoriza el antisemitismo en el Reino Unido, condenó un "ataque espantoso en el día más sagrado del año judío" y agradeció la rápida respuesta de la Policía y del personal de seguridad de la sinagoga.

Rich subrayó que Yom Kippur es un día de solemnidad y ayuno comparable en importancia a la Navidad para los cristianos, y destacó que siempre existe un operativo de seguridad conjunto entre la Policía y la CST en los principales festivales judíos.

Imágenes compartidas en las redes sociales mostraron a agentes apuntando con armas a una persona tendida en el suelo frente a la sinagoga, mientras otro yacía inmóvil con signos de sangre cerca de la cabeza.

El servicio de ambulancias del noroeste informó de que ha enviado efectivos adicionales al lugar para garantizar atención médica rápida a los afectados y está coordinando la situación con otros servicios de emergencia.