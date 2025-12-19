Francia no tendrá presupuesto antes de fin de año tras el último fracaso de la negociación

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este viernes que no podrá adoptar los presupuestos generales del Estado antes de final de año, después de que fracasaran en apenas unos minutos las negociaciones en la comisión mixta entre senadores y diputados reunida a primera hora de la mañana.

Era la última oportunidad que existía para que el país pudiera mantener la trayectoria parlamentaria de aprobación de las cuentas para 2026, lo que aboca ahora al Ejecutivo a proponer una prórroga parcial de las de este año.

"El Parlamento no podrá votar un presupuesto para Francia antes de final de año. Lo lamento y nuestros ciudadanos no merecen sufrir las consecuencias", aseguró Lecornu en redes sociales.

El primer ministro se mostró crítico con "ciertos" grupos políticos a quienes acusó de "la ausencia de voluntad" de negociar, que se constató en la comisión formada por siete senadores y siete diputados y que duró sólo unos minutos.

Ese organismo estaba encargado de encontrar un presupuesto de compromiso entre la Asamblea Nacional, que rechazó de forma casi unánime el proyecto del Gobierno, y el Senado, donde el centro-derecha es mayoritario, que lo aprobó.

Pero las enormes diferencias entre ambos acabaron por concluir que no existe terreno suficiente para seguir avanzando dentro de los plazos.

Lecornu señaló que convocará el lunes a los principales responsables políticos para "consultar el camino a seguir para proteger a los franceses y encontrar las condiciones de una solución" a ese bloqueo.

Ahora tiene tres opciones. La primera es adoptar las cuentas sin voto parlamentario, lo que le expone a una moción de censura que casi con toda seguridad le costaría el cargo, como ya sucedió a sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou. Lecornu ya ha dicho que no lo hará, pese a las voces cada vez más insistentes de su partido que le invitaban a ello.

El primer ministro también podría optar por legislar por decreto, algo muy poco habitual en Francia. La tercera opción, que parece la preferida por el Gobierno, es la de adoptar una ley transitoria que permita prorrogar los presupuestos de 2025, a la espera de una eventual aprobación de los de 2026 en los siguientes meses.

El Ejecutivo ha enviado ya una consulta al Consejo de Estado, trámite previo a la presentación de esa ley especial de prórroga.

Esa posibilidad alargará las negociaciones presupuestarias que entrarán de lleno en la campaña de las municipales, programadas el 15 y 22 de marzo próximo.

El fracaso de la comisión mixta es un revés para el Ejecutivo para el que ya venía preparándose en las últimas semanas.

Lecornu consiguió un acuerdo de mínimos para sacar adelante los presupuestos de la Seguridad Social, a costa de concesiones a los socialistas, como la suspensión de la polémica reforma de las pensiones adoptada en 2023 para retrasar dos años la edad mínima de jubilación.

Pero eso provocó fracturas en el seno de su propia coalición de Gobierno y un alejamiento de los conservadores, partidarios de un ajuste presupuestario duro y de la congelación de los impuestos.