Donal Trump concusela a la viuda de Charlie Kirk.
Donal Trump concusela a la viuda de Charlie Kirk. / EFE / EP

Las fotos de la despedida de los republicanos a Charlie Kirk

Multitudinaria despedida de los republicanos al "mártir" Charlie Kirk

Agencias

22 de septiembre 2025 - 09:26

El presidente estadounidense, Donald Trump calificó este domingo el asesinato de Charlie Kirk, como "un ataque contra EEUU", en una ceremonia multitudinaria para honrar su memoria, al que definió como "uno de los más grandes patriotas" del país. El mandatario dijo que el asesinato de Kirk, al que también calificó de "un gigante de su generación" y un "gran evangelista de la libertad", "fue un ataque contra toda nuestra nación".

