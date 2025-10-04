España celebra con reservas los avances en el plan de EEUU para Gaza: "La decisión de Hamas no es un paso definitivo"

El Gobierno español ve en los últimos avances en el plan de paz de EEUU para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza pero estima también que todavía no representan un "paso definitivo" para poner fin a conflicto cuya resolución, ha insistido, sigue condicionada a una solución de dos estados en convivencia, palestino e israelí y con la participación de la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania reconocido por la comunidad internacional.

El ultimátum dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue respondido por el movimiento islamista palestino Hamas con el compromiso inicial de liberar a todos los rehenes israelíes pero también con la intención de negociar importantes aspectos de la oferta norteamericana relativos a la retirada del Ejército israelí del enclave y su futuro político.

Para el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el beneplácito inicial de Hamas representa en cualquier caso, "un paso más hacia la paz, un paso que el Gobierno de España saluda" aunque "no es el paso definitivo y todavía quedarán sin duda muchos escollos", ha hecho saber este sábado en declaraciones a TVE.

La cuestión del desarme de Hamas es uno de ellos: el movimiento islamista palestino coincide con Trump en la posibilidad de confeccionar un futuro gobierno para Gaza conformado por palestinos "tecnócratas independientes" pero ha rechazado la llamada "Junta de Paz", un órgano internacional de transición, encabezado por el propio mandatario norteamericano junto con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán próximamente, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair.

Sobre esta cuestión, Albares ha insistido una vez más en que España no ve en Hamas un "socio para la paz" porque "es una organización terrorista que nunca ha creído en la solución de dos estados, "no cree en la existencia del Estado de Israel y solamente cree en la violencia".

Para Albares, "la Autoridad Nacional Palestina es el socio de España y de la comunidad internacional porque sí cree en la solución de dos estados". Ninguna opción es excluyente: "Es posible un Estado palestino sin Hamás, y es posible el desarme de Hamás".

El ministro ha insistido igualmente en que el Ejército de Israel suspenda "todas sus acciones militares sobre la Franja de Gaza, definitivamente y para siempre, que haya un alto el fuego permanente" y "no impida y deje de bloquear" el enclave para que entren los alimentos.

Israel, cabe recordar, se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.

En cualquier caso, y a pesar de las dificultades que aguardan al procedimiento, el ministro ha celebrado los progresos de las últimas horas. "Si todo esto sirve, aunque sea para liberar a un solo rehén, para que haya un día en el que los palestinos de Gaza puedan acceder libremente a los alimentos, para que cesen los bombardeos injustificados en estos momentos de Israel, bienvenidos sean", ha remachado.

"Lo antes posible"

Albares también ha confirmado este sábado que hay unos 50 ciudadanos españoles retenidos en Israel que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fueron detenidos el miércoles por la tarde y ha garantizado que el Gobierno está trabajando intensamente para su liberación inmediata y su regreso a España "lo antes posible". Albares ha explicado que el cónsul en Tel Aviv ha podido tener "el primer contacto con un grupo de españoles" y ha trasladado que, según sus primeras informaciones, "se encuentran bien".

El responsable de Exteriores ha detallado que se "ha estado cotejando listas, viendo las listas oficiales que facilitan las autoridades de Israel" para identificar a los ciudadanos españoles retenidos. Ha precisado que actualmente "no es posible realizar visitas consulares porque están en Shabbat" pero que "mañana se van a reanudar a partir de las nueve de la mañana" con el compromiso de que el cónsul "va a ir a visitarles hasta que no haya podido entrevistarse personalmente con todos y cada uno de ellos".

Albares ha subrayado que "los ciudadanos españoles saben que cuentan con toda la protección diplomática y consular" del Gobierno y que son "la gran prioridad de nuestra embajada y nuestro consulado".

El ministro ha explicado que las autoridades israelíes establecen dos procedimientos: aquellos que firman un papel aceptando su entrada ilegal en Israel "son deportados con mucha rapidez" mientras que para el resto "la situación se alarga un poco más". Ha confirmado que trabajan "en contacto con las autoridades israelíes" para determinar una fecha de regreso, aunque ha admitido que "un plazo exacto concreto no es posible ofrecer en estos momentos".

Albares ha reiterado el compromiso de "acompañarles para defender sus derechos y para conseguir que estén libres con movimiento" y regresen "a España lo antes posible". En este sentido, ha destacado que España está coordinándose con "más de 40 países que tienen nacionales en estos momentos retenidos" para gestionar la situación.

El ministro ha concluido enfatizando que trabajarán para que los españoles "puedan regresar por supuesto a España lo antes posible y que sus derechos no se vean cercenados en ningún momento".