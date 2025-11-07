Donald Trump señala a Viktor Orban como el camino a seguir por Europa en materia migratoria: "Nuestras fronteras están cerradas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este viernes que los líderes europeos deberían "respetar" al primer ministro húngaro, Viktor Orban, del que "pueden aprender" a aplicar una "postura firme" contra la inmigración, al tiempo que insistió en que Europa debe detener y revertir la llegada masiva de migrantes. "Les dije que debían respetar a este hombre. También pueden aprender de Viktor. Viktor ha mantenido una postura muy firme, sobre todo en lo que respecta a la inmigración, la inmigración ilegal", aseguró Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con el ultraconservador Orbán, al que elogió por su "excelente gestión"

El mandatario estadounidense insistió en que Orban "no ha aceptado a nadie en todos estos años" y les pidió imaginar "cuánto mejores serían estos países si no tuvieran la tremenda delincuencia que ha llegado con la inmigración masiva a Europa". "Tienen que detenerla. Y no solo detenerla, sino revertirla. Tienen que expulsarlos (a los migrantes). Nosotros lo hemos hecho aquí. No entra nadie. Ahora las fronteras están cerradas", agregó Trump.

El republicano añadió que casi todos los líderes europeos "son sus amigos", pero siempre defiende a Orban, cuyas posiciones ultranacionalistas y conservadoras lo han aislado en muchas ocasiones de los demás miembros de la Unión Europea (UE). "Siempre les digo que yo defiendo a Viktor, mientras que mucha gente no lo hace, porque en muchos casos, es por envidia", dijo sin mencionar nombres específicos.

Trump también insistió en que "la relación con Europa es muy buena", a pesar de que no está de acuerdo "con lo que están haciendo en materia de inmigración". "Pero coincido con ellos en muchos otros temas", matizó el presidente estadounidense al recordar el "gran" acuerdo comercial pactado con Bruselas.

Orban por su parte, advirtió que no llegó a Washington para pedirle a Trump que medie en sus "conflictos con la UE" "Dentro de la UE, gestionaremos todos nuestros asuntos con la mayor humildad posible. Soy el primer ministro con más años de servicio en Europa. Sobreviví a todos los primeros ministros que nos atacaron, y estoy seguro de que sobreviviremos también los próximos años, así que gestionaremos nuestros conflictos con éxito", indicó el húngaro.

Reunión con Putin

Además, Trump aseguró que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Hungría para encontrar una solución a la guerra de Ucrania pese a haber cancelado los preparativos del encuentro por discrepancias con el Kremlin. "Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebramos, me gustaría que fuera en Budapest", afirmó.

El pasado mes de octubre, el estadounidense anunció, tras una llamada con el líder ruso, que ambos se reunirían en la capital húngara para encontrar una forma de acabar con el conflicto en Ucrania. Sin embargo, el encuentro, para el que nunca se llegó a concretar una fecha, fue aplazado indefinidamente porque la Casa Blanca no tenía garantías de que fuese a resultar provechoso después de una llamada entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguei Lavrov.

"La disputa fundamental es que ellos simplemente no quieren parar todavía (la guerra). Yo creo que lo harán", dijo Trump preguntado por el motivo por el que se canceló la reunión. "Creo que esto ha tenido un gran impacto en Rusia, un gran impacto en ambos países, obviamente, pero ha tenido un gran impacto (en Rusia)", añadió.

Por su parte, Orbán, quien mantiene buenas relaciones con Moscú, aseguró que su Gobierno y el de Trump son "los únicos pro paz". "Todos los demás gobiernos prefieren continuar con la guerra, porque muchos de ellos piensan que Ucrania puede ganar en el frente, lo cual es un malentendido de la situación", añadió el húngaro, crítico con los demás.

Petróleo y gas ruso

El presidente de EEUU abrió este viernes la puerta a que Hungría, país liderado por su estrecho aliado, Viktor Orban, siga comprando petróleo y gas de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo. "Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas", declaró.

Trump dijo que Hungría "es un gran país, pero no tiene mar, no tiene puertos y por lo tanto tiene un problema difícil" para adquirir combustible de otros lugares. En ese sentido, el republicano señaló que "Hungría se encuentra en una situación diferente" a la de otros países europeos que, sin citarlos, criticó porque "siguen comprando petróleo y gas a Rusia", a pesar de que Estados Unidos les ha exigido no hacerlo para presionar al Kremlin a poner fin a la guerra de Ucrania.

"Muchos países europeos compran petróleo y gas a Rusia, y lo han estado haciendo durante años, y yo me pregunto: ¿qué sentido tiene esto?", expresó.

Hungría, cuyo Gobierno mantiene buenas relaciones también con Moscú, depende mucho de las importaciones de gas y crudo de Rusia, ya que adquiere allí el 85 % y el 65 %, respectivamente, de lo que consume.

Al tomar la palabra, Orbán dijo que la reunión con Trump es para "explicar claramente las consecuencias que tendría para el pueblo y la economía húngara" dejar de adquirir energía de Rusia, pues, agregó, su país "depende de los gasoductos".

"El gasoducto no es una cuestión política ideológica, sino una realidad física, pues no contamos con un puerto propio, tal como les explicó el presidente (Trump)", declaró Orbán.

El primer ministro húngaro había explicado antes de reunirse con Trump que el tema más "grave e importante" del encuentro sería lograr excepciones a las sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas.

Aunque Orban es un aliado de Trump, el presidente estadounidense había adelantado que no concedería a Hungría un trato de favor en las sanciones impuestas contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.