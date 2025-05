Donald Trump dice que Vladimir Putin "se ha vuelto completamente loco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su líder ruso, Vladimir Putin, se "ha vuelto completamente loco" y "está matando a mucha gente innecesariamente" tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania.

"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero sólo a soldados", escribió Trump en su red Truth Social. "Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!", subrayó el presidente estadounidense.

Trump también criticó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al señalar en el mismo mensaje que "no le hace ningún favor a su país hablando como lo hace. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare". "Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y horribles incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes" agregó el mandatario estadounidense.

El mensaje de Trump reitera una declaraciones realizadas el domingo en las que criticó los últimos ataques masivos de Rusia contra Ucrania y dijo que está meditando imponer sanciones a Moscú porque el presidente Vladímir Putin "esta matando a mucha gente". Los bombardeos sobre Ucrania de ayer dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos, tras lanzar Rusia cientos de drones y decenas de misiles en la última jornada del proceso de canje de 1.000 prisioneros de cada uno de los bandos enfrentados acordado la semana pasada en Estambul.

Desde que retornó al poder en enero y comenzó a mediar entre Rusia y Ucrania, Trump ha advertido varias veces sobre la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Moscú si el Kremlin no se esfuerza en lograr un acuerdo de alto el fuego. Ante la magnitud de los ataques rusos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este domingo que los actores internacionales, especialmente Estados Unidos y los países europeos, aumentaran precisamente la presión contra Rusia.