La diputada Lucy Powell es elegida número dos del Partido Laborista británico

La diputada británica Lucy Powell fue elegida número dos del Partido Laborista de Keir Starmer, al vencer a la otra aspirante al cargo, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, anunció este sábado la formación.

Powell sustituye a Angela Rayner, quien el pasado septiembre se vio obligada a dimitir como vicelíder y viceprimera ministra a raíz de un escándalo por no haber pagado los impuestos que correspondían a la compra de un piso en la localidad de Hove, en el sur de Inglaterra.

Aunque es ahora 'segunda' del partido, Powell no asume como viceprimera ministra, ya que ese puesto recayó en David Lammy en septiembre cuando el jefe del Gobierno, Keir Starmer, hizo una remodelación de su equipo tras la dimisión de Rayner.

Según los resultados de la votación entre afiliados, que tuvo lugar entre el 8 y el 23 de octubre, Powell recibió 87.407 votos (54 %) mientras que Phillipson obtuvo 73.536 apoyos (46 %).

En su discurso de victoria, Powell dijo que el partido tenía que transmitir el apoyo a los valores laboristas.

"Tenemos que ofrecer esperanza, ofrecer el gran cambio que el país anhela. Debemos dar una mayor visibilidad a nuestro propósito", así como "a nuestros valores y convicciones laboristas", dijo.

Afirmó que la gente siente que este Gobierno no está siendo lo suficientemente "audaz" para lograr el cambio que prometimos, como la mejora de los servicios públicos, en especial la sanidad.

Asimismo, Keir Starmer afirmó que desea empezar a trabajar muy pronto con Powell, a quien calificó como una "orgullosa defensora" de los valores laboristas.

El primer ministro instó a la unidad del partido para defender "los valores británicos, como la decencia, la compasión, el respeto por la diferencia y el orgullo por todos los ciudadanos del país."

"Nos enfrentamos a oponentes que quieren declarar la guerra contra todo eso", afirmó Starmer, en clara referencia al partido populista de derechas Reform, de Nigel Farage, cuyo discurso está principalmente centrado en combatir la inmigración ilegal.

Las encuestas adelantaban que Powell, diputada por la circunscripción de Manchester Central, disfrutaba de una amplia ventaja sobre Phillipson al cierre de las votaciones el jueves.

Durante las últimas semanas de campaña, Powell, que fue retirada por Starmer como líder del Cámara de los Comunes, admitió los errores cometidos por el partido, como la supresión de unas ayudas a las personas mayores para pagar la calefacción en invierno.

Powell asume cuando ha caído el apoyo al laborismo

La vicelíder asume el cargo en momentos difíciles para el partido por la caída del apoyo en las encuestas, que lo sitúan por detrás de la formación Reform, de Farage, que se sitúa en primer lugar.

El último revés para la formación fue el jueves, cuando perdió la circunscripción de Caerphilly, correspondiente el Parlamento galés y que controlaba desde 1999, pero que recayó en manos del nacionalista Plaid Cymru. Ese escaño autonómico galés había quedado vacante tras la muerte del laborista Hefin David en agosto.

Powell ha subrayado su intención de ayudar a Starmer y al Gobierno a "tener éxito, mientras que su contrincante -Phillipson-, considerada la preferida por el Gobierno, hizo hincapié en la unidad.

A principios de septiembre, Rayner, referencia de la izquierda laborista, se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros, por sus arreglos fiscales.

Además de dimitir como viceprimera ministra y titular de Vivienda, Rayner, muy cercana al sindicalismo británico, renunció como "número dos" del Partido Laborista.

En su informe sobre el caso, Magnus señaló que Rayner había "actuado con integridad y con un compromiso dedicado y ejemplar con el servicio público", pero concluyó que violó el código de conducta ministerial en sus asuntos fiscales al no haber buscado asesoramiento adicional en materia de impuestos cuando compró el piso.