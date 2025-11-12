La Comisión Europea propone crear un organismo europeo de inteligencia para combatir la desinformación

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, Henna Virkkunen, y el comisario de Interior, Michael McGrath, durante la rueda de prensa en Bruselas.

La Comisión Europea propuso este miércoles la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, un organismo de inteligencia dentro del Ejecutivo comunitario destinado a contrarrestar las campañas de desinformación de países como Rusia, y con la colaboración voluntaria de las agencias de espionaje de los Estados miembros.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia que este miércoles presentó el Ejecutivo comunitario bajo el nombre de Escudo democrático, con una serie de medidas para combatir la manipulación de terceros países, principalmente en internet, la mayoría de las cuales ya se están llevando a cabo.

En concreto, el organismo coordinará "las redes y estructuras existentes" en los países de la Unión Europea y los países candidatos "que trabajan en la prevención, detección, análisis y respuesta a los patrones de amenazas en el espacio de la información", según el documento que publicó la Comisión.

La propuesta de crear un organismo de inteligencia europeo la planteó por primera vez el año pasado el ex primer ministro finlandés, Sauli Niinistö, en un informe que le pidió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que formulase propuestas con las que combatir la desinformación.

Los Estados miembros son reacios a compartir su información de inteligencia con el resto de socios europeos, por lo que Bruselas dejó claro que la participación será voluntaria y "respetará completamente" las competencias nacionales.

"La democracia está bajo presión y ataque tras casi cuatro años de guerra en Ucrania", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en la rueda de prensa en la que presentó la propuesta.

También el comisario de Interior, Michael McGrath, señaló a "regímenes autoritarios que utilizan técnicas híbridas" y que han estado invirtiendo en medidas para manipular la información, "con el objetivo de minar la confianza de los ciudadanos, aprovechar nuestras divisiones, ejercer influencia en las elecciones y desestabilizar nuestra democracia".

En este sentido, Bruselas señaló "el completo arsenal de amenazas híbridas que se desplegaron" durante las elecciones de Moldavia del pasado mes de septiembre, dijeron fuentes europeas en referencia a Rusia.

La creación de un Escudo democrático fue una de las propuestas que Von der Leyen planteó el año pasado ante el Parlamento Europeo, cuando buscaba el visto bueno de los eurodiputados a su segundo mandato.

La propuesta cuenta con toda una serie de medidas que ya se están llevando a cabo o que ya se han anunciado en el pasado, como la ley de servicios digitales, que obliga a las grandes plataformas a combatir la desinformación.

También la ley de inteligencia artificial, que obliga a los modelos de inteligencia artificial generativa a una mayor transparencia, avisando a los usuarios cada vez que un contenido lo haya generado una máquina.

Bruselas también pide más responsabilidad a los influencers cuando participen en campañas electorales. No se trata de "controlar su contenido" sino de "tener más claridad sobre su papel en campañas políticas", dijeron las citadas fuentes europeas.