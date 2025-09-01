DIRECTO
El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas

La aeronave pudo aterrizar sin incidentes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. / ARTUR RESZKO (Efe)
Agencias

Bruselas, 01 de septiembre 2025 - 12:21

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

