La aviación israelí lleva a cabo bombardeos de alfombra en Ciudad de Gaza

Una columna de humo en las afueras de Ciudad de Gaza.

La aviación del Ejército de Israel llevó a cabo bombardeos de alfombra contra el barrio de Tal al Hawa de Ciudad de Gaza, mayoritariamente vacío tras abandonarlo sus residentes, atestiguó Efe en la capital gazatí.

En la mañana de este viernes, aviones israelíes dejaron caer numerosos explosivos en este barrio del suroeste de la ciudad de Gaza, levantando varias columnas de humo y atacando edificios de gran altura.

Los residentes de la capital ven los bombardeos en Tal al Hawa, barrio vacío tras evacuarlo la mayoría de su población para huir de los bombardeos constantes, como una estrategia para abrir terreno para los tanques y las tropas, en el marco de la operación terrestre en desarrollo.

El martes, Israel dio por iniciadas las "fases iniciales" de su operación terrestre contra la capital, que según portavoces castrenses se desarrollará de manera gradual.

Desde ese día, esta evolución de la operación se materializó con el avance y retroceso progresivo de los tanques israelíes desde la periferia para ganar terreno.

Ciudad de Gaza es desde mediados de agosto el núcleo de la ofensiva israelí contra la Franja, a pesar de que en ella se refugiaban en torno a un millón de personas.

Sólo este viernes, al menos nueve gazatíes han muerto por los ataques del Ejército israelí, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países calificaron esta semana de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.