Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional sufrieron este miércoles disparos en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Los dos agentes se hallan en estado crítico, según las autoridades. Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guarida Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. "El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", declaró en su red Truth Social.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.