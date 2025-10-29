Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

Dos mujeres lloran ante el cadáver de uno de sus familiares, muerto en los ataques israelíes del martes.

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas.

Fuentes del enclave confirman que los bombardeos israelíes no han cesado en lo que va de miércoles mientras que el Ejército israelí anunció este miércoles que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, donde ha causado la muerte de al menos un centenar de personas, según las autoridades del enclave.

"De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", recoge el comunicado.

En su nota, el Ejército sostiene que "neutralizaron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando en organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza", aunque la versión de la Defensa Civil Palestina en Gaza en los bombardeos murieron cien personas, entre ellas 35 niños.

"El Ejército continuará respetando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza ante cualquier violación del mismo", concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel "debería responder" a lo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu califica de violaciones del alto el fuego de Hamás, tras los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza en los que murieron al menos 31 personas. "Acabo de enterarme, mataron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían responder cuando eso ocurre", dijo el mandatario estadounidense a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur desde Japón.

El punto donde más víctimas se han registrado hasta ahora ha sido el centro de la Franja con al menos 42 personas muertas tras bombardeos, muchos con drones, contra casas y edificios del campo de refugiados de Nuseirat, según relatan fuentes médicas.

En uno de ellos, Israel destruyó la casa de la familia Abu Dalal matando a 20 personas, de las que 15 fueron trasladadas a la morgue y otras cinco continúan atrapadas entre los escombros.

Asimismo, el Ejército también atacó tiendas de campaña que albergaban a desplazados en otras zonas del centro del enclave.

Al menos seis personas fallecieron tras un ataque israelí contra una de estas tiendas instalada en el campamento de Arad Insan, al este del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

También otros cinco gazatíes fueron asesinados tras la explosión de un dron suicida contra una tienda en la plaza municipal de la ciudad de Deir Al Balaj (centro de Gaza).

En la ciudad de Gaza, a la que han ido volviendo miles de personas tras la entrada en vigor del alto el fuego, al menos 28 personas han muerto tras estos ataques israelíes, la mayoría contra apartamentos familiares.

En el sur, Israel ha matado a 18 personas cinco de ellas tras bombardear un vehículo civil al noroeste de la ciudad de Jan Yunis.

La tarde del martes Netanyahu ordenó al Ejército llevar a cabo "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Además, Israel aseguró que miembros del grupo palestino atacaron a sus soldados en Rafah en un enfrentamiento en el que falleció uno de los militares israelíes.

El grupo palestino desmintió tener ninguna vinculación con esos ataques.