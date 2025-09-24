Yangwang U9 Extreme, el nuevo rey de la velocidad con sus 496,22 km/h

Ni el Bugatti Chiron Super Sport 300+, con sus 490,48 km/h, ni tampoco el Koenigsegg Jesko Absolut, que presume de poder superar los 500 km/h pero aún está pendiente de conseguirlo en pista: el coche de producción más rápido del planeta hoy no es otro que el Yangwang U9 Extreme.

Y es que este superdeportivo de la marca perteneciente a BYD que semanas atrás lograba ser el eléctrico más rápido entre los coches producidos en serie, con una punta de 472,41 km/h, ha vuelto al mismo escenario, el circuito alemán de Papenburg para conseguir una nueva corona.

Una vez más sobre el circuito ATP, el Yangwang U9 Extreme ha batido el récord de velocidad vigente del Bugatti Chiron Super Sport 300+.

El trazado de Automotive Testing Papenburg ha sido testigo de cómo es este U9X basado en el U9 que se vende en China ha dejado atrás la marca conseguida por el Chiron Super Sport 300+ y que se mantenía como vigente desde agosto de 2019, en este caso, lograda en pista de pruebas de Volkswagen en Ehra-Lessien, al alcanzar los 496,22 km/h.

Si el Bugatti conducido por Andy Vallance logró el récord entonces impulsado por un motor de gasolina W16 de 8 litros de 1.600 CV para mover sus casi dos toneladas, el U9X de Yangwang lo ha conseguido usando cuatro eléctricos, uno por rueda, que suman 3.000 CV (2.200 kW).

El Yangwang con el que el alemán Marc Basseng destrozó los registros de velocidad punta de ese Chiron era, esencialmente, el mismo del anterior récord de "top speed" eléctrico. Esto supone que dispuso de algunas mejoras respecto al U9 que cualquiera de sus 30 compradores -son las únicas unidades producidas, las mismas que de este especial Bugatti- puede disfrutar.

Marc Basseng, con una amplia experiencia en el mundo de las carreras de resistencia, ha sido el encargado de conducir al U9X hasta este récord mundial.

Es el caso de un sistema de propulsión que trabaja con un voltaje superior al estándar, que es de 800 voltios: 1.200. Además de esta ulta alta tensión la batería con celdas LFP permitía una tasa de descarga de 30 C, es decir, el de más que doblar la velocidad de transferencia de energía que una normal. Eso mientras que el chasis contaba, por un lado, con la suspensión DiSus-X con una nueva puesta a punto y neumáticos semislick de carreras.