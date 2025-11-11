Vuelven los Tesla Model S y X a los mercados europeos, España incluida

Tesla vuelve a contar en su oferta para los países europeos de los Model S y Model X. Aparentemente, no hay grandes cambios en su aspecto y estos se limitan a llantas de diferente diseño o a la iluminación, mientras que en el SUV la tercera fila de asientos se ha redefinido de cara a dar mayor espacio en la versión de siete plazas.

Otras mejoras afectan a un mayor aislamiento con nuevos materiales insonorizantes o una optimización del sistema de cancelación activa. También de cara a mejorar el confort se ha trabajado sobre la suspensión neumática.

Los más de los cambios incorporados en los Model S y Model X buscan una mejora del confort en marcha.

Cada uno de los modelos tiene un interfaz de usuario específico y se incluye una cámara frontal de serie. Por otro lado, aparecen nuevos faros adaptativos.

Tanto el Model S como el Model X se ofrecen únicamente con tracción total. Todo apunta a que mantienen la conocida batería de 95 kWh. Según Tesla, el Model S Long Range actualizado alcanza una autonomía WLTP de 744 kilómetros y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,2 segundos, con una velocidad máxima limitada a 240 km/h; mientras que el Plaid homologa 611 km y resuelve esa aceleración en 2,1 s.

La autonomía con una carga alcanza en la berlina para homologar 744 o 611 km, según se trate de la versión Long Range o la Plaid.

En cuanto al Model X, la versión de tracción total base con siete plazas homologa un alcance de 600 km y acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 s, en tanto que la Plaid reduce este tiempo a 2,6 s y el alcance con una carga es de 567 km, en este caso con llantas de 22". Ambos consiguen una máxima de 240 km/h en sus versiones básicas, mientras que el Model S Plaid puede llegar a 322 km/h y el Model X Plaid a 262.

En el caso de los Plaid se emplean faldones para mejorar la aerodinámica, así como un alerón trasero de fibra de carbono. Igualmente se modifica el chasis con barras estabilizadoras más rígidas y pueden dotarse de discos de freno cerámicos.

Mientras que en el Model X la versión Long Range se ofrece con siete plazas, la Plaid lo hace con seis asientos.

El precio del Model S Long Range es de 109.990 euros, mientras que el Plaid cuesta 10.000 euros más. En el caso del Moldel X se siete plazas la tarifa es de 114.990 euros, también 10.000 euros menos de lo que supone elegir el Plaid.

Tesla ofrece la Supercarga gratuita ilimitada y la conectividad premium para los nuevos pedidos personalizados y preconfigurados de los Model S y Model X realizados después del 17 de octubre.