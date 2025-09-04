Volkswagen enmienda su estrategia y los nombres "de siempre" llegan a la familia ID

Volkswagen ha anunciado un cambio en las denominaciones de sus coches eléctricos: los nombres más icónicos de su catálogo, asociados históricamente a modelos de combustión, se trasladarán a la familia ID. El objetivo es facilitar su identificación por parte de los clientes y mantener el vínculo con nombres arraigados en el imaginario colectivo.

El primer paso de esta nueva etapa llegará en 2026 con el lanzamiento del ID. Polo, coincidiendo con el 50 aniversario del emblemático compacto. El modelo, derivado del prototipo ID. 2all, combinará las virtudes del Polo con la tecnología y el diseño de los eléctricos de Volkswagen.

El coche de producción derivado del ID.2all que se fabricará en España llevará el mismo nombre del histórico modelo producido hasta el año pasado aquí: ID.Polo. Por ahora, sólo hay imágenes del modelo camuflado..

«Los nombres de nuestros modelos están firmemente arraigados en la mente de las personas. Son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad y el diseño atemporal», destacó Thomas Schäfer, director general de Volkswagen. «Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro. El ID. Polo es solo el principio».

La versión de mayor potencia también recogerá las siglas más icónicas de la historia de Volkswagen: GTI.

La nueva estrategia también se utilizará en versiones más potentes. De este modo, el año que viene también debutará el ID. Polo GTI, evolución del prototipo ID. GTI Concept. «Un modelo como el Polo demuestra lo poderoso que puede ser un nombre: es sinónimo de fiabilidad, personalidad e historia», subrayó Martin Sander, responsable de Ventas y Marketing de la marca.

Además, también ocurrirá otro tanto con el prototipo de un nuevo SUV eléctrico compacto, el ID. Cross Concept, cuya versión de producción se lanzará a finales de 2026 como la alternativa eléctrica al T-Cross.

La nueva familia de eléctricos pequeños de Volkswagen pondrá al alcance de un mayor número de compradores este tipo de vehículos.

Para la marca, el estreno de los vehículos más pequeños y compactos de su familia eléctrica define el inicio de una nueva era en la que esta tecnología se hará más asequible de lo que lo eran los ID hasta ahora y muestra, además, que Volkswagen está respondiendo aún más a las opiniones de los clientes, quizá emulando la predisposición de las marcas chinas. Según la firma, prueba de ello es el mayor nivel de calidad percibida con materiales suaves, la combinación de controles digitales y físicos o un funcionamiento más intuitivo que se está incorporando a sus productos.