Volkswagen celebra medio siglo del Golf GTI con esta versión especial de 325 CV

Volkswagen se prepara para celebrar en el año que viene el cincuenta aniversario del inicio de la comercialización del Golf GTI, uno de los iconos más reconocibles del automóvil deportivo compacto. Con motivo de este aniversario, la marca alemana lanzará una edición especial denominada Golf GTI 50 Aniversario, que promete convertirse en una pieza de colección.

El motor 2.0 del nuevo GTI de aniversario desarrolla 239 kW (325 CV) y un par máximo de 420 Nm, convirtiéndose así en el GTI de serie más potente jamás producido. Esta cifra supone 25 CV más que el actual Golf GTI Clubsport. Gracias a esta potencia y a una puesta a punto más agresiva, esta versión especial alcanza una velocidad máxima de 270 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

No sólo más potencia en su cuatro cilindros sobrelimentado con turbo, sino también un chasis puesto a punto para convertirse en la versión más deportiva de esta generación.

En el chasis se mantiene la arquitectura de suspensión en el eje delantero de tipo MacPherson y el trasero multibrazo, con unos muelles 1,5 cm más cortos respecto a un Golf estándar y con los amortiguadores regulables DCC. Las llantas de aleación son las de diseño Queenstown Red de 19" con barniz rojo translúcido y tapabujes GTI dinámicos.

Entre los detalles de diseño exclusivos está el tapizado de los asientos, de tipo Tartán con detalles en verde oscuro y recuerdan a los Golf GTI de los años 80 y 90; así como los cinturones de seguridad de color rojo, el volante multifunción con tapizado en microfibra y el emblema de la versión especial y que incorporan las levas de cambio.

El interior ofrece una configuración semejante a la del Clubsport, salvo por los asientos tapizados en Tartán y los emblemas específicos.

En el exterior, destacan los logotipos GTI 50 en el alerón y los retrovisores, los embellecedores en los umbrales de las puertas o los de los escapes, éstos en negro; como lo es íntegramente el techo. Este Golf estará disponible en cinco colores exteriores, incluyendo los exclusivos para el modelo de aniversario Verde Oscuro metalizado y Rojo GTI.

Paquete Performance para los más puristas

Para los más exigentes, Volkswagen ofrecerá el paquete opcional Performance GTI 50 Aniversario, que añade neumáticos semislicks Bridgestone Potenza Race, llantas forjadas Warmenau Black de 192, un sistema de escape de titanio Akrapovic y un chasis específico rebajado otros 0,5 cm adicionales. Asimmismo, se modifica la caída del eje delantero.

Nürburgring, el cicuito fetiche del Golf GTI, también ha sido la piedra de toque para esta versión especial.

El conjunto reduce el peso total en 30 kilogramos y, de hecho, con este paquete, el piloto y desarrollador de Volkswagen Benjamin Leuchter completó una vuelta al Nürburgring Nordschleife en 7:46:13 minutos, el mejor tiempo registrado con un GTI de serie en el Infierno Verde.

El Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario ya se puede encargar en Europa con un precio de partida de 56.980 euros, mientras que el paquete Performance añade 4.315 euros al total. Las primeras entregas están previstas para el primer trimestre de 2026.