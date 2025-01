Toyota anuncia fin de la primera fase de Woven City, su ciudad inteligente y sostenible

Woven City, situada en la antigua planta Higashi-Fuji de Toyota en la ciudad de Susono, Japón -cerca de la base del monte Fuji-, será un entorno donde desarrolladores, startups, emprendedores y empresas del grupo industrial podrán probar y validar productos y servicios innovadores en condiciones reales. Según Toyota, este espacio busca ampliar el concepto de movilidad más allá del transporte, abarcando el movimiento de personas, bienes, información y energía.

La primera fase, completada en octubre de 2024, ha recibido la certificación LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), la más alta clasificación de este sistema del US Green Building Council y que evalúa la eficiencia de edificios y ciudades, destacándose por su diseño consciente del medio ambiente y centrado en las personas.

El proyecto de Woven City se inició en 2020, siendo anunciado en el CES de ese mismo año.

La ciudad está equipada con tecnología avanzada desarrollada en colaboración con Woven by Toyota, una filial centrada en soluciones de movilidad del futuro. Además, Woven City ha establecido asociaciones estratégicas con empresas como ENEOS Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) y Rinnai Corporation, entre otras.

Toyota planea integrar a startups, emprendedores e instituciones de investigación a través de un programa de aceleración que comenzará en el verano de 2025. Los residentes y visitantes, identificados como Weavers, desempeñarán un papel crucial en las actividades de co-creación, compartiendo ideas y colaborando con los desarrolladores para abordar desafíos sociales.

El lanzamiento oficial de la primera fase incluirá a unos 100 residentes iniciales -todos voluntarios-, compuestos principalmente por personal de Toyota y sus familias. La población crecerá gradualmente hasta alcanzar unas 360 personas en esta fase, con planes de expansión a 2.000 habitantes en etapas posteriores y que incluirán jubilados, científicos, socios industriales, académicos, empresarios, etc.

Entre las infraestructuras en desarrollo está un laboratorio "lo suficientemente grande como para albergar un avión", según Akio Toyoda.

Akio Toyoda, presidente del Consejo de Administración de Toyota, en su discurso de presentación en el CES, anunciaba que Woven City será, por tanto, un campo de pruebas de movilidad donde se desarrollarán drones de acompañamiento, robots interactivos, coches voladores como con los que trabaja con Joby Aviation, eVTOL que unirán Tokio con esta ciudad; así como sistemas operativos, plataformas digitales, evolución de la Inteligencia Artificial, etc.

Toyoda también anunció para el verano "un concurso de propuestas para becas totalmente financiadas para Woven City para empresas emergentes o individuos que necesitan apoyo financiero para hacer realidad sus ideas", a la vez que invitaba a quienes están "en cualquier rincón del mundo, inspirados o entusiasmados por marcar una diferencia, hacer un cambio o hacer que cuente, por favor consideren esto como su invitación oficial para unirse a nosotros en Woven City".

Hacia la movilidad del futuro

Además de su enfoque en la movilidad terrestre, Toyoda anunció el interés de la compañía en los cohetes. Para ellos, se hará una inversión en la compañía Interstellar Technologies de cara a explorar soluciones de transporte aéreo y espacial.

En definitiva, con su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y el bienestar humano, Woven City pretende convertirse en un modelo para las ciudades del futuro, transformando la movilidad y generando valor orientado al progreso social.