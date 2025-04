Stellantis fabricará dos furgonetas eléctricas de entre 2,8 y 4,25 toneladas para Iveco

Stellantis Pro One, la unidad de negocios de Stellantis especializada en vehículos comerciales, e Iveco han firmado un acuerdo estratégico para el suministro de dos nuevos modelos de furgonetas de carga eléctricas destinadas al mercado europeo.

Estos vehículos comerciales ligeros se construirán sobre las plataformas de furgonetas eléctricas de tamaño mediano y grande de Stellantis Pro One, con masas máximas autorizadas que oscilarán entre 2,8 y 4,25 toneladas.

Serán producidas en las plantas de Stellantis ubicadas en Atessa (Italia), Gliwice (Polonia) y Hordain (Francia). Posteriormente, los modelos serán entregados a Iveco, que se encargará de su distribución a través de sus canales de ventas y servicio en toda Europa, incluido el Reino Unido.

La llegada de estas nuevas furgonetas ampliará la gama de vehículos eléctricos de Iveco, complementando su oferta en el segmento de vehículos comerciales ligeros, donde ya destaca el icónico modelo eDaily, producido en Suzzara y electrificado en Brescia (Italia). Los nuevos modelos permitirán a los clientes europeos acceder a una oferta más diversa y adaptada a las necesidades de la logística de última milla de esta marca con amplia presencia industrial también en España -con fábricas tanto en Valladolid como Madrid-, así como en Francia, Alemania o República Checa, entre los países europeos.

Según los planes de ambas compañías, la comercialización de estos vehículos comenzará a mediados de 2026 y estará respaldada por un acuerdo de suministro con una duración de diez años.

Luca Sra, presidente de la Truck Business Unit de Iveco Group, destacó la importancia de esta alianza: "Estamos encantados de añadir dos furgonetas eléctricas innovadoras y versátiles a nuestra gama de vehículos comerciales ligeros e impulsar así nuestra competitividad en el segmento de las furgonetas. Al elegir a Stellantis Pro One como socio comercial, aprovechamos el vasto know howy la fuerte presencia en Italia y Europa que históricamente han unido a ambas compañías. Estoy seguro de que esta colaboración beneficiará a nuestros clientes europeos, en particular en lo que se refiere a sus actividades de logística de última milla”.

Por su parte, Jean Philippe Imparato, COO de Stellantis, afirmó estar "orgullosos de colaborar con una empresa italiana que además es líder mundial como Iveco, y ha ocurrido así porque somos líderes del mercado europeo de VCL gracias a nuestra excelencia en el ámbito operativo, la calidad de nuestros productos y nuestra capacidad para desarrollar tecnología de propulsión por baterías, que ayuda a reducir las emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente".