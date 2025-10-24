Škoda celebra su cumpleaños con el Fabia 130, el más rápido de la historia de este utilitario

Škoda ha presentado el Fabia 130, una edición especial de su modelo compacto que conmemora el 130º aniversario de la marca y se convierte en el Fabia de serie más rápido fabricado hasta la fecha. Derivado del Monte Carlo 1.5 TSI y desarrollado en el departamento técnico de la firma checa, combina un rendimiento mejorado con una estética deportiva inspirada en la tradición de Škoda.

Su producción será limitada, aunque Škoda no ha comunicado aún a cuantas unidades; y las primeras entregas están previstas para diciembre en varios mercados europeos, sin que se hayan precisado si entre ellos estará España, así como tampoco los precios. Sirva de referencia que la última edición limitada del Fabia, la Cohete Suárez en honor a su piloto del Campeonato de España de Rally con el Fabia RS Rally2, costaba 32.940 euros. El de esta 130, cuando se desvele, debe ser sensiblemente inferior.

Las llantas de 18" son uno de los elementos más característicos de la carrocería de esta versión 130 del Fabia.

Este Fabia 130 dispone de un motor 1.5 TSI EVO2 que desarrolla 177 CV. No es la potencia más alta de la que ha dispuesto este utilitario de Škoda -lo que recae en los 190 CV de la edición especial Cohete Suárez, pero sí es una de las más elevadas desarrolladas a partir de este bloque. En el pasado el Fabia también dispuso de versiones RS que, en este caso con un 1.4 TSI, alcanzaban una potencia ligeramente más alta: 180 CV.

Frente a los 150 CV del Monte Carlo convencional el motor ha sido optimizado con diversas revisiones de algunos de sus elementos, como la de la cámara de admisión, los balancines y el amortiguador de vibraciones.

No sólo en la zona exterior de la carrocería, también en los umbrales de puertas aparece el logo que señala a este Fabia como miembro de una serie limitada.

La transmisión automática DSG de siete velocidades también ha sido ajustada, con puntos de cambio que llevan al motor a regímenes más altos que la estándar y reducciones más rápidas en el modo Sport, lo que mejora la respuesta. El modelo pasa de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, tiene una velocidad punta de 228 km/h y ofrece una aceleración más contundente en rangos intermedios.

En lo que respecta al chasis, con los nuevos muelles se reduce su altura de suspensión en 15 mm, en tanto que se incorporan llantas de 18", incluso más grandes que las de la última edición limitada del Fabia. La dirección se ha recalibrado de cara a ser más precisa y rápida en los modos Normal y Sport. En cuanto a las ayudas electrónicas, el Fabia 130 permite ajustar el control de tracción y el control de estabilidad a los gustos del conductor.

Esta edición especial tiene mucho que ver con el Fabia Monte Carlo, aunque con elementos de decoración propios y un motor más potente.

Diseño inspirado en la competición

El Fabia 130 mantiene la base del acabado Monte Carlo, pero incorpora detalles específicos como insignias conmemorativas del aniversario de Škoda, acabados en negro brillante en spoiler, alerón, difusor y carcasas de los faros, así como una franja trasera negra que recuerda a los vehículos de rally de la marca.

Está disponible en cuatro colores de carrocería -blanco, rojo, azul y negro-, con el techo y los pilares en negro contrastado. Exteriormente también se distingue por un sistema de escape doble visible.

Las modificaciones en el interior responden a hacer más exclusivo y deportivo a este Fabia respecto a otras versiones.

En el habitáculo, el Fabia 130 incluye asientos deportivos con regulaciones eléctricas, volante multifunción de tres radios, pedales de acero inoxidable y umbrales de puertas en aluminio oscuro. Cuenta, igualmente, con un cuadro de instrumentos digital de 10" y, opcionalmente, con la pantalla central de infoentretenimiento de 9".

Desde su lanzamiento en 1999, Škoda ha producido más de cinco millones de unidades del Fabia, consolidándolo como uno de los modelos más exitosos de su historia. Con esta edición especial, la marca recupera el espíritu de versiones anteriores vinculadas al automovilismo, como los dos Fabia RS -en la primera generación una con el motor 1.9 TDI, en la segunda otra con el 1.4 TSI- y la edición R5, inspiradas en los coches de rally,