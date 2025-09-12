La sexta generación del Renault Clio llega con la versión full hybrid E-Tech 160 como estrella

Renault ha presentado la sexta generación del que, en la actualidad, es su modelo con más años en la gama y, probablemente, el más emblemático de ella: el Clio, un coche que a lo largo de 35 años se ha convertido en referencia del segmento B europeo y en el automóvil francés más vendido de todos los tiempos, con cerca de 17 millones de unidades comercializadas en 120 países.

El nuevo Clio se levanta sobre la misma plataforma que su predecesor, la CMF-B, pero lo hace con un aspecto totalmente diferente en su carrocería y un leve incremento de tamaño puesto que mide 4,12 m de largo, 1,77 de anchura y 1,45 de altura, consecuentemente, 7, 4 y 1 cm más que el Clio de quinta generación y que le hacen más grande que los MG3, Skoda Fabia, Dacia Sandero, Mazda 2, Lancia Ypsilon, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Opel Corsa, Seat Ibiza, Peugeot 208, Mitsubishi Colt, Audi A1, Mini Cooper o Citroën C3, todos ellos con más de cuatro metros de longitud, con los que rivalizará por los clientes.

Visto por delante o por detrás, el nuevo Clio ofrece un aspecto muy distinto a la quinta generación aún en los concesionarios.

Su aspecto incluso difiere del de los últimos modelos de la marcas, coches como los Austral o Rafale, entre los que utilizan motores de combustión, como ocurrirá con el Clio, apostando por unas líneas muy esculpidas y un frontal también muy diferenciador, con una firma lumínica radialmente específica.

En su oferta mecánica aparece una versión híbrida con un 1.8 como motor térmico y de 160 CV que presume de un consumo muy bajo, 3,9 l/100 km un que, como es habitual en la marca, permite circular buena parte del tiempo que se emplea en los recorridos urbanos con electricidad. Adicionalmente, la gama recibe motores tricilíndricos 1.2 de gasolina y GLP con potencias respectivas de 115 y 120 CV, así como consumos de 5,0 y 6,9 l/100 km en ciclo mixto WLTP.

La disposición de las pantallas es similar a la estrenada en el Renault 5 E-Tech y mantenida en el 4 E-Tech.

En el habitáculo, el salto cualitativo es evidente. El Clio incorpora abundantemente materiales reciclados, con la parte frente al pasajero cubierta de tejido en algunas versiones, una doble pantalla openR de 10,1" en disposición en V y el sistema multimedia openR link con Google integrado, una primicia en su categoría. A ello se suman hasta 29 sistemas de asistencia a la conducción.

De su chasis destaca una dirección más directa que la de su predecesor, con 2,6 vueltas de volante entre topes en lugar de los 3,3 de aquel, así como un botón que permite seleccionar el modo de conducción y a los que va asociada la iluminacion ambiental.

Renault afirma haber rebajado el plano de carga del maletero 4 cm, aunque es probable que aún se mantenga muy alto respecto al suelo.

En cuanto al aspecto funcional, y además de numerosos espacios de almacenamiento distribuidos por el habitáculo, así como tomas USB-C, dispone de un maletero de hasta 391 CV, con un umbral de carga rebajado 4 cm.

La gama estará compuesta por tres niveles de acabados: Evolution, Techno y Esprit Alpine, pudiéndose elegir entre siete colores, de los cuales dos son nuevos.

Los asientos utilizan algunos tejidos reciclados con gráficos dobles y costuras de colores en algunos acabados.

Desde su lanzamiento en 1990, el Renault Clio ha sabido reinventarse en cada generación, acumulando reconocimientos como el título de Coche del Año en Europa en 1991 y 2006. La sexta entrega no solo busca mantener ese legado, sino también conquistar a nuevas generaciones.

Se fabricará en la factoría de Bursa (Turquía), de donde ya han salido más de cinco millones de Clio, con pedidos que se abrirán a finales de 2025.