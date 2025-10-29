Santana regresa al mercado con los pick-up 400 PHEV y 400D

La firma Santana Motors anuncia su regreso desde Linares (Jaén) al mercado con un modelo, un pick-up; y dos versiones, los Santana 400 PHEV y 400D. Una noticia que devuelve a Andalucía un nombre histórico de la industria automotriz y un reimpulso a la reactivación industrial en la región.

El Santana 400 tiene una longitud de 5,49 m, 1,96 de ancho y 1,95 de alto; y exclusivamente está disponible en versión de doble cabina con capacidad para cinco pasajeros. La caja de carga tiene unas dimensiones de 1,52 por 1,60 m, con 55 cm de altura, lo que supone más de 1.100 litros de volumen útil. Puede transportar hasta 800 kg de carga y tirar de remolques de hasta 3.200 kilos.

La batería de gran capacidad, con 32 kWh, permite homologar una autonomía eléctrica considerablemente alta. Podrá cargarse con corriente alterna o continua.

La versión híbrida enchufable dispone de un sistema que combina un motor térmico de 1,5 litros de gasolina y un eléctrico; ofreciendo conjuntamente ambos una potencia de 429 CV y un par máximo de 800 km. Usando exclusivamente el segundo, su batería de 32 kWh, que admite tanto la carga con corriente alterna como continua, permite homologar un alcance 120 km.

Los nuevos Santana 400 deben ser modelos adaptados tanto para el trabajo como para el ocio con una buena adaptabilidad al uso fuera del asfalto..

Por su parte, la versión de gasóleo, identificada como 400D, está equipada con un motor turbodiésel de 2,3 litros que desarrolla 190 CV y 500 Nm de par, pudiendo elegirse en combinación tanto con un cambio manual o como uno automático. Con tracción total, este Santana 400D cuenta con un diferencial delantero y central, así como bloqueo electrónico de diferencial trasero en opción.

Santana espera ofrecer las especificaciones completas, versiones y precios próximamente.

Destacan sus capacidades off-road, con una altura libre respecto al suelo de 24 cm, un ángulo de ataque y salida de 31 y 16º, respectivamente; o una capacidad de vadeo de 80 cm.