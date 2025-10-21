Renault lanza en España el nuevo Clio con una gama simplificada y desde 18.900 euros

El nuevo Clio de 4,12 m se integra entre las abundantes opciones en el segmento B del mercado del Renault, junto a los Renault 5 y Renault 4 E-Tech eléctricos y al Captur entre los SUV. La marca completará su gama en 2026 con el nuevo Twingo E-Tech eléctrico, un modelo de acceso de algo de menor tamaño.

La gama del Clio se articula hoy en torno a dos motorizaciones. En la base, el TCe de tres cilindros y 1,2 litros con 115 CV, un motor de gasolina y sin electrificación alguna, disponible con caja manual y, próximamente, con cambio automático EDC. Esta versión arranca en 18.900 euros con el acabado Evolution y está disponible también con el Techno por 23.340 euros como precio de tarifa.

La versión cumbre de este Clio es la E-Tech full hybrid con el acabado Esprit Alpine. Habrá también una opción apta para GLP, y también con la etiqueta Eco; así como la TCe.

En el extremo superior se sitúa la versión E-Tech full hybrid de 160 CV, ya incorporando como motor de combustión el 1,8 litros en lugar del primigenio 1.6 y que acelera ahora de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, un segundo menos que antes. Además de mejorar la prestación, y registra un consumo mixto 3,9 l/100 km y emisiones desde 89 g/km de CO2. Tiene la etiqueta Eco de la DGT y su precio de tarifa parte de 24.990 euros con el Evolution, supone 27.740 con el Tecno y se eleva a 29.740 con el Esprit Alpine.

Estos precios, como los del TCe con la excepción del nivel Evolution, pueden reducirse entre 1.700 y 2.000 euros aplicando los descuentos mínimos recomendados por Renault.

Más adelante se incorporará una opción Eco-G, es decir, que puede usar tanto gasolina como GLP, con 120 CV y cambio automático.

El sistema OpenR Link se añade, exclusivamente, en los dos acabados más altos: Techno y Esprit Alpine.

El nivel Evolution es la versión de acceso y está equipado de serie con pantalla central de 10,1", regulador de velocidad adaptativo, asistente de atención al conductor, freno de estacionamiento automático, climatizador manual o ayuda al aparcamiento trasero. El Techno añade a lo anterior el sistema multimedia OpenR link con Google integrado (Maps, Assistant y Play), climatizador automático, iluminación ambiental LED, tarjeta manos libres, cámara trasera y llantas de aleación de 16".

Con el acabado Esprit Alpine, el tope de gama, el Clio tiene asientos e inserciones en Alcantara, cargador inalámbrico, llantas diamantadas de 18", proyección de logo de Renault sobre suelo o un paquete de ayudas a la conducción que incluye alerta de ángulo muerto, frenado automático marcha atrás y Safe Exit para ocupantes.

Todas las opciones y paquetes

Entre los paquetes opcionales está el Safety, Driving & Parking, que agrupa el detector de ángulo muerto, prevención de salida de carril en caso de adelantamiento, Safe Exit para ocupantes, pantalla de visión panorámica, alerta de colisión trasera y frenada automática de emergencia marcha atrás con detección de peatones. A esto se suma el asistente al aparcamiento manos libres —con ayuda delantera, trasera y lateral—, el asistente de conducción semiautónoma de nivel 2, el centrado de carril y el regulador de velocidad adaptativo inteligente. Cuesta 800 euros y está disponible para el nivel de equipamiento Techno.

En el acabado más alto de los tres, los tapizados del salpicadero son en una microfibra sintética que aporta un carácter más lujoso al interior.

El Multimedia, por el mismo precio y para el nivel Evolution, incorpora el sistema openR link con Google integrado, pantalla central de 10", asistente personal virtual, sistema de audio Arkamys con seis altavoces, cuadro de instrumentos digital de 10" y cámara de visión trasera, garantizando una experiencia conectada y envolvente.

Para climas fríos y por 300 euros para el nivel Techno, el Winter añade asientos calefactables para conductor y acompañante con ajuste de altura, mientras que el Winter Premium, por 400 y para el Esprit Alpine, amplía el confort con volante calefactable y asientos delanteros calefactables.

En el caso de los dos acabados más altos, los asientos pueden calefactarse opcionalmente mediante sendos paquetes Winter; mientras que en el básico puede elegirse esa opción individualmente.

El paquete Parking, por su parte, mejora las maniobras con un sistema de aparcamientos manos libres (delantero, trasero y lateral) y una cámara 3D con visión panorámica de 360 grados. Sólo para el Esprit Alpine y por 600 euros.

Finalmente, el Confort refuerza la practicidad diaria del nivel Evolution con retrovisores eléctricos, abatibles y calefactables, luces y limpiaparabrisas, faros delanteros Full LED con ajuste dinámico de dirección, tarjeta de acceso y arranque manos libres, consola central con almacenamiento y reposabrazos, además de faros automáticos con conmutación entre luces largas y cortas. Su precio es de 550 euros.

Adicionalmente hay opciones individuales como los asientos delanteros calefactables para el nivel básico por 300 euros, las llantas de aleación de los Techno en el acabado Evolution por 400 euros o la cámara trasera por 300 euros; el equipo de sonido Harman Kardon para el Esprit Alpine por 650 euros, el cargador de inducción por 150 euros para el nivel Techno o la rueda de repuesto que, independientemente del acabado, cuesta 200 euros. También ocurre otro tanto con las pinturas de carrocería opcionales, que suponen entre 700 y 800 euros, con la excepción de los 300 euros que cuesta el Blanco Glaciar en Evolution y Techno. Por otro lado, este es el color de serie de los Alpine.