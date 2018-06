Ford EcoSport 2018 1.0 EcoBoost 140 CV: un renacimiento muy acertado

Hasta hace no mucho, coches como el Captur el Juke o el Peugeot 2008 eran de los más vendidos en el segmento B-SUV. No obstante, con el aterrizaje del Seat Arona, el Kia Stonic o el Hyundai Kona todo ha cambiado. Y en estas nuevas reglas ha entrado a jugar Ford con el EcoSport, que ha renacido.

Ford ha actualizado este todocamino urbano para hacerlo más atractivo y también para que se asemeje más a sus hermanos mayores: el Kuga y el Ford Edge. Este nuevo Ford EcoSport crece tamaño para llegar a los 4,09 metros y también ofrece un diseño más atractivo.

Sin rueda en el portón Otro aspecto que es de los más llamativos hace referencia a la zaga. Entre otras cosas porque el portón trasero pierde la rueda de repuesto. Aun así, este nuevo Ford EcoSport sigue manteniendo la apertura lateral de la puerta que da acceso al maletero. Este tipo de apertura no es tan apropiada, sobre todo cuando no tenemos un amplio espacio detrás del vehículo ya que la puerta podría rozar contra algún otro coche. Nosotros por ejemplo en este sentido preferimos el portón tradicional.

A cambio eso sí, una vez abierto el portón, el acceso al maletero es sobresaliente. En este sentido, el nuevo Ford EcoSport dispone de 334 litros de volumen en el maletero. Son 25 litros más respecto al anterior Ford EcoSport, lo que le convierten en un maletero capaz, aunque no es de los que ofrecen mayor capacidad de carga de la categoría.

Otro de los aspectos que hacen que este Ford Ecosport sea más llamativo es la posibilidad de adquirirse con una combinación bicolor. En concreto la marca del óvalo ofrece hasta 17 posibles combinaciones.

Amplio para cuatro

Una vez dentro este EcoSport también ha cambiado. Ford señala en este sentido que cuenta con 2.300 nuevos componentes. De todos ellos lo que más destaca es la nueva pantalla táctil de 8 pulgadas que se caracteriza por unos menús simples y cuidados. Esta pantalla, en otros acabados tiene un tamaño más reducido de 4,2 pulgadas o incluso 6,5 pulgadas. Además solo es compatible con Android Auto y CarPlay en la versión con el tamaño más grande. Continuando con el interior también vemos que el cuadro de instrumentos es nuevo.

En cuanto a su habitabilidad, tanto delante como detrás, podemos decir que es buena. Sí que destaca más la distancia entre la banqueta y el techo, que el espacio longitudinal para las piernas sobre todo en las plazas traseras. Aun así cuatro adultos pueden viajar con total confort.

Tricilíndrico de gasolina

La variante probada incorporaba el motor de gasolina 1.0 EcoBoost de 140 cv. Esta mecánica se caracteriza porque es progresiva en la entrega de potencia. Asimismo también es suave y puede ser eficiente si se tiene cuidado con el acelerador.

Nosotros hemos conseguido un consumo de 7 litros cada 100 km en una conducción combinada. Esta medida es más elevada que la que promete la marca de 5,4 litros pero a nosotros nos parece muy razonable para tener en cuenta de que estamos en un motor de 140 caballos.

Además este EcoBoost tiene un nivel de rumorosidad bueno. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante un motor tricilíndrico.

En cuanto a su respuesta lo mejor del motor se espera a partir de las 3.000 revoluciones. Es cierto que empuja desde las 1500 vueltas. Pero hay que estirarlo un poco más para lograr el mayor par. Junto al buen comportamiento de motor también sobresale la caja de cambios manual de seis marchas que tiene unos recorridos marcados y precisos.

Bien en ciudad y en carretera

Inicialmente el Ford EcoSport está pensado para la ciudad. Por tamaño y por su condición es un coche urbano. No obstante cuando decidimos salir con él a carretera nos encontramos con un coche al que los recorridos largos también le gustan.

Sobre todo porque mantiene un nivel de rumorosidad y un ruido aerodinámico ambos aceptables. En cuanto a las suspensiones Ford tiende en este modelo a presentar un sistema de amortiguación firme. Incluso en algunos momentos podríamos decir que una suspensión seca.

Esto hace que la carrocería no balancee pero a cambio veremos como el confort queda ligeramente mermado cuando el asfalto se vuelve irregular. Por último y en relación al comportamiento no sorprende que Ford haya escogido para los frenos traseros el tambor en lugar de unos frenos de disco. No obstante, en las frenadas realizadas hemos comprobado que los frenos cumplen con su cometido a la perfección.

Conclusión

Cómo conclusión podemos señalar que Ford ha elevado el nivel del EcoSport. Si bien es cierto que antes su estética no era excesivamente llamativa, ahora con la tonalidad bicolor de la carrocería y con la ausencia de la rueda en el portón pensamos que ha ganado muchos enteros.

Entre sus puntos fuertes destaca habitabilidad para cuatro personas y sobre todo elementos como la mecánica. Un motor Ecoboost de 140 caballos que logra unas buenas prestaciones y destaca por su finura y por su eficiencia.

Además el sistema de suspensión es firme y le permite encarar curvas con dinamismo y sin balanceo de la carrocería. Los precios de esta variante son más elevados, ya que estamos ante un motor bastante potente y un acabado alto: S line. Por ello es más que probable que muchos usuarios, a la hora de optar por este modelo, tengan en cuenta mecánicas más económicas y menos potentes a la vez que acabados intermedios.