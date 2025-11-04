El precio del Ebro s400 HEV Premium hasta finales de mes es de 19.990 euros

Ebro ha lanzado una campaña promocional de duración limitada, hasta el 30 de noviembre, para su s400 HEV con el acabado Premium, fijando el precio en 19.990 euros si se compra financiado a través de Ebro Financial Services. Esto supone un ahorro por encima de los 7.000 euros respecto al de tarifa y lanzamiento este modelo, que también dispone del nivel de equipamiento Excellence, 1.500 euros más costoso.

Este Premium ahora promocionado dispone como dotación de serie de una doble pantalla de 12,3" -una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia-, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y el asistente de voz inteligente 'Hola, Ebro'. También de un climatizador bizona con filtro PM0.3, faros Full LED de encendido automático, acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento traseros, volante multifunción, llantas de aleación de 17" y un paquete que engloba 24 ayudas a la conducción.

La doble pantalla son elementos que forman parte del equipamiento de serie de todos los Ebro s400 HEV, al igual que ocurre con las ayudas a la conducción.

Entre estas ADAS destacan el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de colisión frontal y trasera con frenada automática, la detección de ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico, el detector de fatiga del conductor o la asistencia al aparcamiento.

El s400 es un SUV 4,32 m de largo, 1,83 de ancho y 1,65 de alto que sólo está disponible como híbrido autorrecargable con una potencia de 211 CV y etiqueta Eco.

Al igual que otros Ebro, la compañía dota al s400 HEV de una garantía por siete años o 150.000 kilómetros que se prolonga por un año o 10.000 km en el caso del sistema híbrido.