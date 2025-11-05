Se pone en marcha Kia Outlet, una plataforma online que facilita las compras

Kia ha presentado Kia Outlet, una nueva plataforma digital destinada a simplificar y acelerar la compra de vehículos nuevos, con entregas inmediatas. El servicio, accesible desde el sitio oficial de Kia España, reúne unidades sin matricular disponibles en la red de concesionarios de la marca y promete un proceso de adquisición ágil, transparente y mayoritariamente online, con la gestión final a cargo del punto de venta asignado.

La propuesta se centra en la inmediatez: los modelos publicados están en stock y pueden entregarse de forma prácticamente inmediata desde el concesionario correspondiente. Al tratarse de coches nuevos y no matriculados, el comprador conserva el acceso a los programas habituales de fidelización y a todas las ventajas asociadas a un vehículo recién salido de concesionario.

Los coches que pueden elegirse en Kia Outlet son nuevos, en todos los casos, y su precio es el final, es decir, con descuentos y ofertas, aunque sin las ayudas a la compra como las del Moves, por ejemplo.

Otro de los ejes de la plataforma es el precio “llave en mano”, que permite conocer desde el primer momento el importe final del vehículo, sin costes ocultos ni cargos inesperados. Ese precio incluye, por lo tanto, impuestos, transporte, matriculación y los descuentos comerciales que ofrezca cada concesionario, lo que busca aportar claridad y confianza extras durante todo el proceso.

Además, en función de la comunidad autónoma de la que se trate y el tipo de vehículo, el comprador podría acogerse a programas de ayuda a la compra vigentes, como es el caso del Plan Moves o el Crédito de Ayuda a la Electrificación (CAE), si bien éstos no quedarían incluidos en el precio mostrado en la plataforma.

Todos los vehículos adquiridos a través de Kia Outlet incorporan la garantía oficial de siete años de la marca, uno de los distintivos de Kia en el mercado y un elemento que, según la compañía, refuerza la confianza del cliente en el producto.

El funcionamiento es sencillo: el usuario consulta el catálogo de unidades disponibles en Kia Outlet, rellena un formulario de contacto y, a partir de ahí, el concesionario asignado se ocupa. Gestionará la atención personalizada y la formalización de la compra, combinando la operativa digital con la entrega rápida del vehículo.

Con esta iniciativa, Kia busca acercar la compra online a los estándares de inmediatez y transparencia que demanda el mercado, sin renunciar al acompañamiento experto de su red oficial.