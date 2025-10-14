Polestar se pasa a la arquitectura eléctrica de 800 voltios con su SUV más grande

Polestar ha anunciado que su SUV de mayor tamaño, el Polestar 3 que mide 4,90 m de largo, incorpora entre otras modificaciones en su versión Model Year 2026 una nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios. Se sustituye así la de 400 con la que venía contando este modelo desde su lanzamiento, a finales de 2022.

No es, sin embargo, el único cambio que se introduce en el Polestar 3 en tanto que también aparecen nuevas baterías de CATL, con menor capacidad de las que tenía; mientras que el motor trasero se modifica, incorporando ahora uno desarrollado internamente. Consecuentemente, cambia la potencia de sus tres versiones a la venta. Todos estos cambios también se llevaron a cabo en el Volvo EX90, con el que este Polestar comparte la plataforma SPA2 en tanto que ambas marcas forman parte del universo del grupo chino Geely.

Los sistemas de propulsión eléctricos del Polestar 3 cambian al completo: arquitectura de 800 voltios, nuevas baterías y un nuevo motor trasero aparecen junto a otros cambios.

La principal mejora viene de la mano de cargas más rápidas con corriente continua en tanto que si antes las versiones Single Motor podían cargar su batería de 111 kWh con hasta 250 kW cuando usaban corriente continua, ahora la potencia alcanza los 310 kW en las nuevas baterías de 92 kWh brutos. En cuanto a los Dual Motor y Dual Motor Performance, que ahora estrenan baterías de 106 kWh en lugar de las anteriores de la misma capacidad que los Polestar 3 con un único motor, éstas pueden recibir hasta 350 kW. En los dos casos, sin embargo, se mantiene la potencia de carga con corriente alterna inalterada: 11 kW si se usa corriente trifásica. Los Polestar 4, por ejemplo, pueden recibir el doble de potencia.

La autonomía va de los 604 km del Polestar 3 con un motor a los 635 del que tiene dos, en tanto que la versión Performance ofrece un alcance homologado con la norma WLTP de 593 km. Son, en el caso del primero, una autonomía 102 km menor; pero en los dos segundos de 3 y 33 km mayor.

La potencia del nuevo motor eléctrico incorporado en el eje trasero va de los 177 CV (130 kW) del Dual Motor a los 333 CV (245 kW) del Single Motor, pasando por los 299 CV (220 kW) del Performance.

Al margen de los cambios de tecnología y batería, también las tres versiones del Polestar 3 ven modificar su potencia. Así, el Single Motor aporta con su motor síncrono trasero una potencia de 333 CV (245 kW), mientras que los Dual Motor y Dual Motor Performance, que también tienen uno de tipo asíncrono delantero -deconectable mediante un embrague-, ahora entregan 544 CV (400 kW) y 680 CV (500 kW). Respectivamente el par de las tres versiones es de 480, 740 y 870 Nm. Recordemos que la potencia de los Single Motor era de 299 CV (220 kW) y el par máximo de 490 Nm; de los Dual Motor de 489 CV (360 kW) y 840 Nm; y de los DUal Motor Performance de 517 CV (380 kW) y 910 Nm.

En las tres variantes se mejoran las prestaciones, de modo que aceleran de 0 a 100 km/h, de menor a mayor potencia, en 6,5; 4,7 y 3,9 s, cuando antes lo hacían en 7,8, 5,0 y 4,7 s. La velocidad máxima también se modifica y es de 210 km/h con un único motor, cuando antes era de 180 km/h; y 230 frente a los anteriores 210 si se emplean dos.

Modificaciones en el chasis

Otros cambios afectan al chasis, en el que aparecen nuevas barras estabilizadoras o un software para la dirección nuevo. Por otro lado, la suspensión neumática activa ahora es opcional para el Dual Motor, mientras que sigue siendo de serie en la variante Performance.

Asimismo, el Polestar 3 estrena el procesador Nvidia Drive AGX Orin que reemplaza al Xavier y lleva la capacidad de cálculo de 30 a 245 billones de operaciones por segundo. Esto permitirá una gestión más rápida de los sistemas de seguridad activa, control de la batería y datos de los sensores.

En el Polestar 3 se reemplaza el anterior procesador por uno mucho más rápido, a la vez que se actualiza el software de sistemas como el de infoentretenimiento.

Paralelamente a esta mejora del hardware, se actualiza el software gratuitamente que también alcanzará, como la anterior, a los actuales propietarios de los Polestar 3, quienes serán citados en los servicios autorizados de la marca para el cambio.

La oferta comercial varía en tanto que aparece un nuevo paquete de opciones, el Climate, que incluye asientos traseros calefactados, volante calefactado y limpiaparabrisas calefactados; mientras que el Prime combina Pilot, Plus y Climate junto con lunas traseras oscurecidas. El equipo de sonido Bowers & Wilkins, con altavoces integrados en los reposacabezas y cancelación activa de ruido, puede elegirse como opción independiente o dentro del paquete de opciones Plus.

La identificación de las versiones aparece ahora reflejada en la carrocería de los Polestar 3 junto a datos de capacidad de batería y potencia.

En lo que al aspecto se refiere, los cambios del Polestar 3 se ciñen a un nuevo color exterior, el Storm, que reemplaza a otro gris metálico oscuro, el Thunder, así como el estreno de una nueva rotulación en las puertas que incluye el nombre de la variante y un logotipo mayor. En el interior, la tapicería de serie es ahora una MicroTech en color Charcoal y las inserciones de aluminio que antes eran opcionales pasan a ser de serie.

Por ahora no hay precios de estos Polestar 3 Model Year 2026, del mismo modo que la marca aún no ha anunciado cuando podrán adquirirse. Los actuales para el Single Motor son de 81.900 euros, por los 88.900 del Dual Motor y 95.500 para el Dual Motor Performance.