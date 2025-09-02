El Peugeot 308 se pone al día con una identidad renovada y más autonomía eléctrica

Han pasado cuatro años desde que Peugeot pusiera en el mercado la tercera generación de su compacto, el 308, -la primera es de 2007, la segunda de 2013- cuando se produce la actualización coincidente con la media vida comercial de la misma. Los cambios afectan al diseño exterior, la oferta mecánica y al aspecto tecnológico, fundamentalmente.

La modificación más evidente es la del frontal, con el logo de Peugeot iluminado y, una parrilla en el color del resto de a carrocería que, en cierto modo, es parecida a la de los SUV de la marca, si bien aquí caracterizada por elementos verticales. Entre los dos nuevos faros, con una reinterpretación de la firma lumínica de las tres garras, aparecen hilos luminosos que ocupan toda la zona concomitante con el capó, en tanto que el parachoques toma una forma trapezoidal en la zona inferior. De cara a mejorar la eficiencia, los extremos de este parachoques guían el aire hacia el interior de los pasos de rueda.

En la zona posterior los cambios afectan exclusivamente a los pilotos traseros.

Los faros reordenan sus funciones de iluminación, con dos secciones horizontales superpuestas -la superior para la luz de cruce, la inferior para la de carretera- y tienen todas las funciones con leds en los acabados Style y Allure y son matriciales en los GT y GT Exclusive. En cuanto a los pilotos, todos utilizan leds.

Para los Allure, GT y GT Exclusive Peugeot ha seleccionado llantas de aleación de corte de diamante de nuevo diseño, disponibles en 17" para el primero de ellos, y 18" en los otros dos. Todas las versiones eléctricas emplean esta última, independientemente del acabado.

Por otro lado, aparece un nuevo color denominado Lagoa Blue, así como llega al 308 el Ingaro Blue que estaba presente en otros modelos de la marca.

Todas las versiones tienen intrumentación digital y la pantalla central, aunque los acabados más altos incorporan en ésta última el navegador.

En el interior, todos los 308 reciben el cuadro de instrumentos digital de serie, con nuevos gráficos en 3D -opcionales en el caso del acabado GT y estándar en el GT Exclusive- y se mantienen elementos como la pantalla táctil central de 10" y, bajo ella, los i-Toogles, la superficie táctil de cinco elementos configurable para el acceso a diversas funciones.

Un eléctrico con más autonomía gracias a una batería más capaz

En lo que respecta a la gama mecánica, la mayor evolución se produce en la versión eléctrica. El E-308 combina el motor de 156 CV (115 kW) con una batería de 58,4 kWh, de los que 55,4 son utilizables -la anterior tenía, respectivamente, 54 y 51 kWh- que, con la norma WLTP, les permite alcanzar los 450 km de autonomía, 34 más que antes. A este aumento también contribuyen los nuevos tres niveles de frenada regenerativa manejados desde levas en el volante, con frenadas de 0,8; 1,3 y 1,8 m/s2.

El mayor cambio en la gama de motores corresponde al aumento de la autonomía del E-308 gracias a una batería de mayor capacidad: homologa 450 km con una carga.

Además, cambia el cargador embarcado -OBC, on-board charger- que ahora admite corriente alterna trifásica de serie con una potencia de hasta 11 kW y, mediante un adaptador, puede proporcionar la función V2L de alimentación a dispositivos externos con potencias de hasta 3,7 kW.

No hay cambios en las versiones con motores de combustión. Es el caso de híbrida enchufable, la Plug-in-Hybrid, que mantiene sus 195 CV con la combinación de un 1.6 de gasolina y un eléctrico de 125 CV (92 kW). Usando éste exclusivamente puede recorrer 85 km conforme al ciclo combinado WLTP usando los 17,2 kWh de su batería, recargable mediante corriente alterna exclusivamente. También de la Hybrid de 145 CV, la hibridada con arquitectura eléctrica de 48 V y que dispone de un motor eléctrico integrado en el cambio e-DCS6; e, incluso, de la 1.5 BlueHDI de 130 CV, opción Diesel que Peugeot mantiene ligada a una caja automática EAT8.

El nuevo OBC estándar permite no sólo la carga con corriente alterna usando potencias de hasta 11 kW, también disponer de la función V2L.

Los asientos de los Allure y GT tienen la certificación AGR y, en el caso de los GT Exclusive, tapizados en Alcantara, también de funciones de masaje y calefacción de serie, que son opcionales para los otros dos, en los que el tejido es estándar.

Opcional en el GT y de serie en el GT Exclusive es el sistema de calidad de aire AQS, que puede activar la recirculación en caso de que sea necesario de modo automático; así como el Clean Cabin, que filtra gases y partículas contaminantes. Con la aplicación MyPeugeot es posible controlar desde el móvil el equipo de climatización y, entre las opciones de los 308 figuran un techo corredizo y un equipo de sonido Focal Premium Hi-Fi de 690 W.

Entre lo que no cambia, el volumen de carga de sus maleteros y que oscila entre los 361 y 608 litros, según la carrocería y mecánica que se elija.

En cuanto a los servicios conectados, con los acabados Style y Allure es de serie el sistema de infoentretenimiento Peugeot i-Connect, que ofrece una conectividad gracias a una función de duplicación inalámbrica (Apple CarPlay/Android Auto). También el paquete Connect One que notifica del estado del vehículo y posibles recuperaciones enviada al smartphone del conductor a través de la aplicación MyPeugeot, e-Coaching, planificador de viajes, etc. En los GT y GT Exclusive el sistema de infoentretenimiento incluye la navegación TomTom y más funciones como el ChatGPT asociado al asistente de voz, comandos remotos a través de la aplicación MyPeugeot, geolocalización del vehículo, Trip Planner, etc.

Los 308 se ensamblan en la factoría francesa de Peugeot de Mulhouse.