Pallas, Étoile y Performance, las nuevas definiciones de equipamiento del SUV DS 7

Con el propósito de ofrecer una estructura de su gama más sencilla y clara para el consumidor, DS Automobiles está modificando sus acabados. Así llegan ahora al DS 7 -antes DS 7 Crossback, un SUV de 4,59 m de largo- los niveles Pallas y Étoile, el primero de ellos con una denominación histórica, ya que se utilizó en Citroën desde 1964, que ahora, se recupera.

Por encima de él se sitúa otro que evoca a la parisina plaza de Charles-de-Gaulle, antes conocida como plaza de l'Étoile, donde se sitúa el Arco del Triunfo y al final de la avenida de los Campos Elíseos. Étoile es, asimismo, el máximo galardón que se entrega a los bailarines en la jerarquía del ballet de la Ópera de París desde el siglo XIX.

Cada nuevo acabado recibe una insignia diferenciada en el borde del capó delantero.

Por otro lado, las versiones híbridas enchufables de los DS están cambiando su nombre: de E-Tense a Plug-In Hybrid. De manera que los E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 y E-Tense 4x4 360 se convierten en Plug-In Hybrid 225, Plug-In Hybrid AWD 300 y Plug-In Hybrid AWD 360.

Además, todos los DS 7 cuentan con el Black Pack de serie y se introducen nuevos emblemas en el capó en función del acabado, de modo que los Pallas y Étoile disponen, en cada caso, de emblemas individuales

En el DS 7 Pallas son de serie la tapicería de +Alcántara en color negro y opcional una de símil cuero también del mismo color. A partir de este primer nivel de equipamiento de interiores, se cuenta con el apoyo a la conducción del Active Safety Brake y el Advanced Stafety Pack, así como con los asientos delanteros eléctricos y calefactados, el sistema de infoentreteniminento DS Iris System con pantalla táctil de 12”, el climatizador bizonal, los faros matriciales, las llantas de diseño Edimburgo de 19", arranque y acceso sin necesidad de llave, cámara trasera, etc.

Los precios son de 43.651 euros para el DS 7 Pallas BlueHDI 130 EAT8, 51.828 para el Plug-In Hybrid 225 y 53.464 para el Plug-In Hybrid AWD 300.

El cuero Nappa Negro Basalto de serie distingue al nivel Ètoile del Pallas en estos DS 7.

En el caso de los DS 7 Étoile se emplea para el interior cuero Nappa Negro Basalto o Gris perla. En cuanto al equipamiento funcional, al del Pallas se añaden el DS Drive Assist, el portón de maletero motorizado, la Iluminación PolyAmbient, el techo panorámico eléctrico, las ventanillas laterales acústicas y laminadas y el Reloj BRM.

Los precios son de 47.505 euros para el DS 7 Étoile BlueHDI 130 EAT8, 55.682 para el Plug-In Hybrid 225 y 60.288 para el Plug-In Hybrid AWD 300.

Como complemento de ambos niveles aparecen los paquetes de opciones Confort y Tech, de modo que en el primer caso se cuenta con el portón trasero motorizado de acceso manos libres, el climatizador automático bizonal ampliado a las plazas traseras, el equipo de sonido Focal Electra, el reloj BRM R180 o los asientos delanteros calefactados, ventilados y con masaje. Entre el equipamiento opcional incluido en el Pack Tech figuran la alarma perimétrica, el cargador inalámbrico para smartphone, las cámaras perimetrales, el frenado de emergencia automático, el sistema de suspensión que utiliza una cámara y sensores para ajustar la amortiguación o un segundo puerto USB-C delantero.

Los nuevos niveles de equipamiento están disponibles para el Diesel de 130 CV, así como los Plug-In Hybrid de 225 y 300 CV.

El nivel Performance, sólo para el Plug-In Hybrid AWD 360

Además, basado en el nivel Ètoile y en exclusiva para el DS7 más potente, el Plug-In Hybrid AWD 360, aparece el acabado Performance. Se distingue por un emblema DS propio, las barras de techo y molduras de ventana en negro brillante o llantas de diseño Brookly de 21" que pueden ser reemplazadas por las New York. Las tapicerías son, en opción, de cuero Nappa Negro Basalto o cuero Nappa Gris Perla mientras que de serie se incluyen en su equipamiento funcional el cargador inalámbrico para móviles, dos tomas USB-C y las cámaras Vision 360. Como opción, también están disponibles los Pack Confort Plus AWD 360 y el Tech Plus AWD 360, así como el Pack de carga que incluye cargador de a bordo de 7,4 kW y un cable de carga apto para hasta 22 kW.

Este tope de la gama, el nuevo DS 7 Performance Plug-In Hybrid AWD 360, tiene un precio de 69.700 euros.

Junto a estos nuevos niveles se alinea la colección temporal Antoine de Saint Exupéry, disponible con todos los motores disponibles en el DS 7 y precios que van desde los 46.754 hasta los 65.082 euros.