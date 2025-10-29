Opel Grandland Electric Long Range: hasta 694 km de autonomía desde 45.450 km

El nuevo Long Range se une a las versiones ya existentes del Grandland, la Electric de 213 CV (157 kW) con batería de 73 kWh y la AWD con 325 CV (239 kW) con la misma batería -respectivamente homologan autonomías de 521 y 489 km-, ampliando las opciones de propulsión dentro de la gama de este SUV multienergía -también se vende con motor de gasolina o híbrido enchufable- basado en la plataforma SLTA Medium de Stellantis.

La nueva versión Grandland Electric Long Range tiene un único motor de 231 CV (170 kW) y 345 Nm. Con él consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h; aunque lo más relevante de ella es su batería con celdas NMC con una capacidad de 97 kWh, con la que alcanza a homologar conforme a la norma WLTP una autonomía de hasta 694 km.

Esta batería puede cargarse usando corriente alterna con potencias de hasta 11 kW y continua con hasta 160 km, es decir, las mismas que las de la de 73 kWh.

El acabado Edition incluye de serie asientos ergonómicos Intelli-Seats, Amortiguación Selectiva de Frecuencia y sistema multimedia con pantalla táctil de 10". En el GS puede incorporar faros Intelli-Lux HD, pantalla de visualización frontal Intelli-HUD, cámara de visión 360° Intelli-Vision, sistema de navegación con pantalla táctil de 162 y carga inalámbrica de smartphone en la Pixel Box transparente, así como el portón trasero motorizado.

El Opel Grandland Electric Long Range cuesta, con el nivel Edition, 45.450 euros y 3.640 más si se elige el GS.