Mini actualiza su gama con la intención de batir un nuevo récord de ventas en 2018

La marca automovilística Mini registrará este año un récord de ventas en España y superará las 13.000 unidades al cierre de 2018, según ha anunciado la compañía este jueves en Madrid en la presentación de sus nuevos 3 puertas, 5 puertas y Mini Cabrio.

Con estos datos, la firma espera crecer cerca de un 4% este año, hasta más de 13.000 unidades, en comparación con los 12.452 automóviles que entregó el año pasado. En los seis primeros meses del año, Mini matriculó en el mercado nacional 6.923 unidades, lo que supone un 2,5% más, respecto a los 6.756 vehículos que la firma entregó en el primer semestre de 2017.

Renovación de la gama

Para lograr este nuevo récord, Mini ha actualizado parte de su gama para este año 2018. Los modelos que han sido renovados son el clásico Mini de 3 puertas, su hermano mayor de 5 y la variante Cabrio.

Por otro lado, el Mini Countryman y el Mini Clubman reciben paquetes de equipamiento exclusivos, que actualizan ligeramente su imagen y ofrecen una relación precio equipamiento muy interesante, de todos ellos hablaremos ahora.

Actualización con acento británico

Los cambios que reciben los modelos no son muy profundos. Pequeñas actualizaciones estéticas que no afectan estructuralmente al vehículo, por lo que este no cambia radicalmente de aspecto, pero si recibe una pequeña actualización.

Los cambios que mejor se aprecian a simple vista son los que reciben los pilotos, tanto delanteros como traseros. Ahora las luces diurnas delanteras tienen una forma ovalada y cerrada, que deja atrás las anteriores con forma de herradura. El acento británico llega en los pilotos traseros, ya que si contamos con luces de tipo LED, adquieren la forma de la bandera británica o Union-Jack.

Este tipo de detalles estéticos son los que caracterizan a la marca Mini, que presta una atención al detalle superior a la de otros fabricantes.

Además de contar con tecnología led, opcionalmente los faros delanteros pueden ser matriciales, con esta tecnología el coche automáticamente redirige el haz de luz, para evitar deslumbrar a otros conductores.

Otro de los cambios que podemos apreciar en la gama Mini 2018, es la actualización del emblema del fabricante. El emblema es ahora más plano y bidimensional, desde Mini aseguran que esto va acorde a la nueva imagen que quieren proyectar de su marca, más simple y ligera.

Estos nuevos logotipos los podremos encontrar en primer lugar, y como es lógico, en la parrilla frontal del vehículo. También están presentes en el volante, en las llantas, en la pantalla táctil central o en el mando de apertura.

Para ampliar la gama de colores se añaden tres pinturas: Emerald Grey metalizado, Starlight Blue metalizado y Solaris Orange metalizado. Además se estrena un paquete exterior denominado ‘piano black exterior’ que cambia los cromados que rodean los faros delanteros por un acabado negro brillante, esto también pasa en el contorno de la parrilla frontal.

Mini Yours Customised

Con este servicio Mini da la posibilidad a sus clientes de crear piezas exclusivas para su futuro vehículo, el proceso de diseño se hace a través del smartphone.

De esta manera en Mini crean a través de impresoras 3D y láser, piezas únicas diseñadas por los propios usuarios, que aportan al vehículo un toque de personalidad y exclusividad.

Las piezas que pueden ser customizables son la moldura que se ubica al lado de los intermitentes laterales, la moldura de protección retroiluminada de la entrada del vehículo o la luz proyectada en el suelo a través de los retrovisores cuando cuando se abren las puertas.

Mini Clubman Hyde Park y Mini Countryman Brick Lane

aunque los modelos grandes que componen la gama Mini no reciben un lavado de cara como tal, si estrenan dos paquetes de equipamiento que les aportan una imagen exterior característica y una gran relación entre el equipamiento y el precio.

En primer lugar nos encontramos con el MINI Clubman Hyde Park que ofrece desde 32.600 € elementos como faros LED climatizador bizona o llantas de 18 pulgadas, entre otros muchos equipamientos.

El mini countryman, el SUV de la marca, recibe el paquete Brick Lane que está disponible desde 31250 €. Incluye el paquete exterior all for faros LED sensores de parking traseros o y reposabrazos delantero coma entre otros muchos equipamientos.

Listos para el WLTP

Mini es uno de los primeros fabricantes en adecuar la totalidad de su gama al nuevo protocolo de homologación de consumos WLTP que entrará en vigor el primer día del mes de septiembre.

Esto significa que toda su gama, tanto gasolina como diésel e híbrida, cumple con los nuevos requisitos medioambientales que ha impuesto la Unión Europea.

De esta manera Mini afronta lo que queda de ejercicio con todas sus motorizaciones adaptadas para el nuevo estándar, por lo que no se verá obligada a variar su ritmo de producción.

Esperan por tanto batir su récord de matriculaciones en un año, puesto que hasta hoy llevan 6.923 vehículos vendidos en nuestro país, un 2% más que el año pasado.

Nueva caja de cambios de 7 velocidades y doble embrague

Aparte de unos motores actualizados, la gama Mini recibe una caja de cambios de 7 velocidades y doble embrague que sustituye a la anterior de convertidor de par y 6 marchas.

Esta caja complementa a la manual de 6 velocidades y se podrá incorporar en el Mini de 3 puertas, en el de 5 y también en el Cabrio.

Con este nuevo cambio aseguran que la aceleración es mucho más lineal, sin apenas periodos sin potencia, la transición entre marchas es prácticamente inmediata.

Únicamente la versión Cooper SD, es decir la variante diésel más potente de 170 caballos, mantiene una caja de cambios de convertidor de par de 8 velocidades firmada por el fabricante ZF. Esta caja de cambios aporta según Mini una sensaciones más dinámicas y gestiona de manera más correcta los 170 CV de potencia del motor.

Mini Connected y Mini Sharing

A nivel tecnológico Mini ha incorporado para su gama lo que ellos denominan Mini Connected, una serie de servicios digitales que permiten interactuar al conductor con su coche a través del smartphone o el reloj inteligente.

Entre otros, está disponible un servicio de información meteorológica, otro de información de tráfico, e incluso uno que informa del precio de los combustibles.

De esta manera, los conductores de Mini cuentan con múltiples herramientas para poder planificar su viaje, incluso antes de subir al vehículo.

Además los nuevos Mini pueden contar con la preinstalación del servicio miniserie, que fue presentado hace unos meses y que permitirá compartir un vehículo entre varios conductores a través del smartphone.