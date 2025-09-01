El mercado europeo se contrae un 0,7 por ciento hasta julio, con 6,49 millones de matriculaciones

Las matriculaciones acumuladas de automóviles en la Unión Europea hasta el mes de julio retrocedieron un 0,7 por ciento respecto al mismo período del año anterior, al totalizar 6,49 millones de unidades, según los datos difundidos por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea).

En cambio, solo en el mes de julio las matriculaciones en la Unión Europea experimentaron una fuerte subida del 7,4 por ciento, para convertirse en el mes con más crecimiento de entregas al computarse 914.680 registros -cuarto mes del año en términos cuantitativos de inscripciones-.

El Dacia Sandero es el modelo más vendido en Europa, con un total de casi 129.000 unidades en el primer semestre de 2025.

La patronal apunta que los volúmenes de matriculación todavía siguen siendo relativamente bajos y que este ligero desplome en el acumulado del año se debe al "difícil entorno económico mundial para los fabricantes de automóviles", donde el contexto arancelario con Estados Unidos y la transición hacia modelos más sostenibles están afectado en las ventas.

Los eléctricos mantienen una cuota del 15.6 por ciento

Otro dato que destaca Acea es que los vehículos eléctricos de batería (BEV) conservan una cuota de mercado del 15,6 por ciento en la UE al igual que terminó el primer semestre del año. Hasta el mes de julio, las ventas de coches eléctricos nuevos alcanzaron las 1.011.903 unidades (142.632 anotaciones en el mes de julio).

Tres de los cuatro mercados más grandes de la UE, que representan más del 60 por ciento de las matriculaciones de vehículos eléctricos, experimentaron aumentos: Alemania (+38,4 por ciento), Bélgica (+17,6 por ciento) y Países Bajos (+6,5 por ciento). Esto contrastó con Francia, que registró una caída del 4,3 por ciento, a pesar de un aumento interanual positivo del 14,8 por ciento en julio de 2025.

Entre los eléctricos el más demandado en toda Europa sigue siendo el Model Y de Tesla.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron las 561.190 unidades (91.780 solamente en el mes de julio) obteniendo un 8,6 por ciento de las ventas totales, un dato superior a su cuota del 6,9 por ciento de los primeros siete meses de 2024. Esto se debió al aumento del volumen en mercados clave como España (+94,5 por ciento), Alemania (+59,2 por ciento), pero también en Italia (+60,3 por ciento).

De su lado, las matriculaciones de vehículos híbridos (HEV) ascendieron a 2.255.080 unidades (312.318 solamente en el mes de julio), impulsadas por el crecimiento en los cuatro mercados más importantes: Francia (+30,5 por ciento), España (+30,2 por ciento), Italia (+9,4 por ciento) y Alemania (+10,7 por ciento). Estos datos vuelven a reafirmar un mes más que este tipo de motorización es la más popular en Europa, con un 34,7 por ciento de cuota de mercado y un incremento del 5,1 por ciento en términos interanuales.

Coches como el Volskwagen Tiguan son los que más tiran de los hibridos enchufables en toda la UE. En España, su etiqueta Cero aporta un interés añadido.

La variación interanual en julio de 2025 mostró un alza de 39,1 por ciento para los eléctricos de batería y de 14,3 por ciento para los híbridos-eléctricos, mientras que los eléctricos híbridos enchufables registraron su quinto mes consecutivo de fuerte crecimiento continuo, con un aumento de 56,9 por ciento.

La combustión sigue perdiendo terreno

Entre el periodo de enero a julio de 2025, los vehículos con sólo motores de combustión siguen perdiendo poder en favor de los más electrificados, aunque todavía siguen teniendo un fuerte peso en el mercado.

A finales de julio de 2025, las matriculaciones de coches de gasolina se redujeron un 20,1%, con descensos en todos los mercados principales. Francia experimentó la caída más pronunciada en Europa, con un desplome del 33,6 por ciento en las matriculaciones, seguida de Alemania (-25,9 por ciento), Italia (-17,8 por ciento) y España (-12,6 por ciento). Con 1.834.375 coches nuevos matriculados hasta la fecha, la cuota de mercado de los coches de gasolina se redujo del 35,1 al 28,3 por ciento.

Aún con la caida de ventas de los motores de gasolina sin electrificar, modelos como el 208 de Peugeot siguen conquistando a los clientes con ese tipo de propuestas frente a otras.

El mercado de coches con motores diésel experimentó una situación similar. Sus datos hasta julio han decrecido un 26,4 por ciento, hasta poseer una cuota del 9,5 por ciento en lo que va de 2025 hasta julio, con 616.665 vehículos de esta categoría.

De igual forma, la cuota combinada de coches de combustión de gasolina y de diésel descendió en el mercado automovilístico de la UE al 37,8 por ciento, frente al 47,9 por ciento que marcó en julio del año pasado.