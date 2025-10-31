Lepas L8, primer modelo global de la nueva marca del grupo Chery
El grupo Chery ha mostrado al Lepas L8, el primer vehículo de su nueva marca global, en el marco del Lepas International User Summit 2025, celebrado en Wuhu (China). La marca, creada en 2024, forma parte de la estrategia de Chery para ampliar su presencia en el mercado internacional de vehículos electrificados y fortalecer el denominado Ecosistema Chery 2.0. Llegará a España antes del próximo verano.
Bajo el lema “Co-Crear·Co-Definir”, Lepas ha reunido a usuarios, medios y socios tecnológicos para mostrar las capacidades técnicas y conceptuales del L8, así como la orientación de Lepas hacia la participación del usuario en los procesos de desarrollo y comunicación.
Lepas, el nombre de esta nueva marca china del grupo Chery que deriva de las palabras leap (salto), leopard (leopardo) y passion (pasión), se presenta a enfocada en la movilidad inteligente y el diseño contemporáneo. Su filosofía, Drive Your Elegance, se centra en la idea de que la conducción representa tanto un medio de transporte como una forma de expresión personal.
El Lepas L8, su primer coche de exportación, es un SUV que adopta el lenguaje de diseño denominado Leopard Aesthetics. Según la marca, busca combinar eficiencia energética, confort y capacidad tecnológica. Durante su presentación se mostraron elementos del mismo como su sistema de tracción inteligente y su estructura diseñada para aportar seguridad y la estabilidad en distintos tipos de terreno.
Durante el Lepas International User Summit 2025, este SUV fue el centro de diversas actividades de demostración. Entre ellas, pruebas de conducción en varios entornos, sesiones técnicas sobre seguridad estructural y sistemas de asistencia al conductor, además de talleres sobre integración tecnológica.
Las actividades formaron parte del Lepas Global Journey of Elegance Drive, un recorrido en el que periodistas y usuarios de diversos países tuvieron la oportunidad de evaluar el comportamiento y las capacidades del vehículo. El evento incluyó también la inauguración de la primera tienda boutique Lepas Eco Co-Creation, un espacio destinado a la exposición de productos, tecnologías y experiencias vinculadas a la marca.
En paralelo a la presentación del L8, Lepas anunció el Programa Global de Socios de Estilo de Vida Elegante, una iniciativa orientada a construir un ecosistema abierto en colaboración con usuarios y creadores de contenido.
El programa invita a participantes de distintos sectores -viajes, hogar, moda, gastronomía y deporte- a desarrollar conjuntamente escenarios de uso y experiencias asociadas a los vehículos de la marca. Los seleccionados integrarán la red global KOC (Key Opinion Consumer), que actuará como grupo de referencia en las fases de diseño de producto, pruebas y comunicación.
El Lepas 8, siempre electrificado
El L8 se presentó por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, donde la marca inició su posicionamiento en mercados del sudeste asiático. El modelo forma parte de la estrategia de crecimiento de Chery en el segmento de vehículos electrificados, así como de su política de diversificación de marcas orientadas a distintos perfiles de usuario.
Los asientos disponen de masaje y ventilación, en tanto que también cuenta con bandejas plegables o un sistema de sonido de alta fidelidad. Su sistema de infoentretenimiento tiene el chip 8155, de cara a ofrecer fluidez, conectividad avanzada e interacción por voz. Además, este el L8 incorpora asistente de aparcamiento automático, de aparcamiento remoto y más de una veintena de ayudas a la conducción.
Desarrollado a partir de la arquitectura QPower de Chery, el L8 incorpora un sistema hídrido enchufable que acredita un consumo medio de 4,2 l/100 km cuando se mueve sin electricidad en la batería.
El grupo Chery respalda el lanzamiento de Lepas con una infraestructura que opera en 44 países, cuenta con ocho centros internacionales de I+D y supera los 17,4 millones de usuarios a nivel mundial. Con 22 años consecutivos como principal exportador chino de vehículos de pasajeros, Chery ha superado los cinco millones de unidades exportadas acumuladas.
Lepas presenta su plataforma multienergía LET
Lepas ha presentado su nueva plataforma LET (Lepas Elegant Technology), un desarrollo de ingeniería diseñado para adaptarse a todo tipo de energías y carrocerías. Esta base tecnológica se convertirá en el corazón de los futuros modelos globales de la firma china de Chery.
Capaz de albergar de sistemas de propulsión eléctricos, híbridos enchufables, de autonomía extendida y flex fuel, también se adapta desde SUV hasta berlinas y hatchback, con distancias entre ejes que oscilan entre los 2,5 y 3 metros.
En el primer caso puede incorporar una arquitectura eléctrica de 800 voltios, que mejora la eficiencia y reduce los tiempos de carga, así como baterías, de entre 40 y 82 kWh, que ofrecen autonomías de 350 a 600 km conforme al ciclo WLTP. La función Vehicle-to-Vehicle (V2V), con la que también cuentan, permite recargar otro vehículo.
Con este sistema de propulsión, las configuraciones de tracción total alcanzan 568 CV (418 kW), mientras que las de tracción delantera entregan 242 CV (178 kW).
Lepas, además, ya trabaja en baterías de estado sólido con las que sus coches eléctricos con plataforma LET podrían superar los 1.500 kilómetros de autonomía.
En las variantes híbridas enchufables, con arquitectura de 400 voltios, las baterías de 9,9 a 40 kWh ofrecen hasta 200 km de autonomía eléctrica y admiten carga con corriente continua, además de contar con un cargador bidireccional de 6,6 kW que permite hasta alimentar dispositivos externos.
Lepas también ha desarrollado sistemas híbridos con motores de gasolina 1.5TGDI y 2.0TGDI con eficiencias térmicas del 44,5 y 46 por ciento, capaces de generar hasta 270 CV y 400 Nm de par.
Inteligencia digital
La cabina inteligente LET está construida sobre la arquitectura EEA 5.0, con una red de alta velocidad y un procesador central de 1.000 TOPS que gestiona todos los sistemas del vehículo en tiempo real. El chip Snapdragon 8295 de 5 nm y ocho núcleos incrementa la potencia en un 119 por ciento respecto a la generación anterior, permitiendo la máxima conecticidad y actualizaciones vía OTA.
En cuanto a la seguridad, dispone de sistemas como un modo centinela, el detector de fatiga, la alerta de olvido de niños en el coche...
Mientras que de cara al confort incorpora un sistema de cancelación activa del ruido, amortiguadores electromagnéticos o muelles hidráulicos.
El primer modelo construido sobre esta base será el Lepas 8 AWD, que acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una máxima de 215 km/h.
