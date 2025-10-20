Leapmotor elegirá antes de fin de año la planta española donde hará su B10

Se ha confirmado, finalmente, la fabricación del B10, el último modelo en sumarse a la gama de Leapmotor, en España.

El anuncio lo ha realizado Danilo Annese, director comercial de la Región de Europa Ampliada de Leapmotor International, durante una mesa redonda. Aunque no ha detallado la ubicación concreta de la planta, ha afirmado que “este modelo se fabricará en España”.

La compañía está considerando varias plantas del grupo Stellantis como posibles candidatas: Vigo (Pontevedra), Figueruelas (Zaragoza) o Madrid (Villaverde) -ésta pierde la producción de los Citroën C4 en breve, con el traslado de la producción a Kenitra (Marruecos) y no tiene, por ahora, sustituto-. No obstante, aún no ha anunciado cual de las tres ubicaciones será la elegida, para lo que habrá que esperar a final de año.

Las tres plantas españolas de Stellantis son candidatas a llevarse la producción del Leapmotor B10, si bien es posible que los planes de salida del C4 de Villaverde jueguen a favor de la fábrica madrileña.

Leapmotor ha señalado que la decisión final estará condicionada a que el Gobierno garantice el nivel de apoyo a las fábricas españolas, exigencia que ha planteado como requisito para su inversión.

El B10 es un SUV exclusivamente eléctrico de 4,51 m de largo. Las primeras unidades que llegarán a sus compradores en Europa serán ensambladas en Hangzhou (China), si bien la marca afirma que ha sido desarrollado específicamente para sus clientes europeos.

Tiene un motor de 218 CV (160 kW) situado en el eje trasero y una batería de 56,2 o 67,1 kWh de capacidad, según se trate de la versión Pro o ProMax. Respectivamente ofrecerán una autonomía WLTP de 361 o 434 km y, en el primer caso, su batería puede recargarse usando corriente continua con potencias de 140 o 168 kW. Con corriente alterna ambas admiten hasta 11 kW.

La batería de la versión Pro con acabado Life estará disponible por un precio de tarifa desde 27.851 euros y por 29.900 euros si en la combinación entra la de más capacidad. Elegir el nivel Design con esta última batería supondría unos 1.400 euros adicionales.