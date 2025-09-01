Leapmotor C10 AWD, más potencia, tracción total y carga ultrarrápida

A escasas semanas de que Leapmotor presente oficialmente su B10 en España, la firma coparticipada por Stellantis sigue anunciando novedades para la gama de su hermano mayor, el C10. Si primero, a finales del año pasado, la marca desembarcó con la versión eléctrica de 218 CV (160 kW) y con batería de 69,9 kWh de este SUV de 4,74 m de largo, desde febrero ya dispuso de la variante REEV que, al margen de un motor eléctrico de 215 CV (158 kW) asociado a un acumulador de 28,4 kWh, cuenta con un motor de gasolina de 1,5 litros que trabaja exclusivamente para generar electricidad mientras este coche se mueve.

Ahora, tras esta versión de autonomía extendida Leapmotor comunica el lanzamiento en Europa del C10 de tracción total, una variante que se exhibirá por primera vez en el Salón del Automóvil de Zúrich del próximo mes de octubre.

Con un motor en cada eje dispone de una potencia de 585 CV (430 kW) que le permitirá acelerar de 0 a 100 km/h en 4,0 s. Están alimentados por una batería de 81,9 kWh. Para esta versión AWD del C10 Leapmotor aún no ha comunicado la autonomía, aunque todo parece indicar que será superior a la de la versión de tracción delantera con la que arrancó la comercialización de la marca. Esta ofrece hasta 424 km conforme a la norma WLTP.

A diferencia de ésta, la arquitectura eléctrica del nuevo C10 AWD trabajará con mayor voltaje: se considerará de 800 voltios, lo que permitirá disponer de recargas ultrarrápidas. Por el momento, Leapmotor no comunica la potencia máxima que tolerará con corriente continua, aunque sí afirma que podrá llevar la carga de la batería del 30 al 80 por ciento en 22 minutos. También que admitirá ese tipo de recargas sin necesidad de precalentamiento y "manteniendo una alta eficiencia incluso con niveles bajos de batería", afirma la marca.

Ahora, con aplicaciones como Sportify o TikTok

Por otro lado, todos los Leapmotor C10 pasan a integrar en su sistema de infoentretenimiento aplicaciones como Spotify y TikTok, lo que permite acceder a listas de reproducción, contenidos, etc a través de la pantalla tácil de este SUV, , sin necesidad de recurrir al teléfono móvil.

Con Spotify los usuarios pueden disfrutar de millones de canciones y listas de reproducción personalizadas, mientras que TikTok ofrece acceso instantáneo a tendencias y videos virales.

Según la marca, este paso reafirma su apuesta por la innovación, con soluciones que no solo aportan eficiencia y seguridad en la conducción, sino que convierten el habitáculo en un verdadero espacio de entretenimiento y conectividad.

El corazón tecnológico de este modelo se encuentra en su Smart Cockpit, fruto del desarrollo propio de la compañía. En el centro del salpicadero destaca una pantalla táctil de 14,6" en alta definición (2.560 x 1.440 píxeles), inspirada en la usabilidad de smartphones y tablets. Desde ella se controla prácticamente todo: multimedia, telefonía, navegación, climatización y más. Gracias a su estructura laminada, tanto esta pantalla como el cuadro de instrumentos reducen los reflejos y aseguran una visibilidad clara y confortable en cualquier situación.

Además, la pantalla central da acceso a un sistema de sonido desarrollado por Leapmotor con 12 altavoces, 840 W de potencia y tecnología envolvente 7.1. Su ecualizador permite alternar entre varios modos de escucha —Enjoy, Surround, Theater y Dynamic— para adaptarse a cada momento.