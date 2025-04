Lancia, Opel y Peugeot rehomologan al alza el alcance de las versiones eléctricas de sus utilitarios

Opel ha añadido un 6 por ciento más de autonomía homologada conforme a la norma WLTP, el equivalente a 24 km, al Opel Corsa Electric que lleva el motor de 156 CV (115 kW) y tiene la batería de 51 kWh útiles, 54 nominales. Esta versión alcanza ahora los 429 km WLTP.

Precisamente estos dos son los protagonistas de la mejora, a decir de Opel, quien determina que han sido la química mejorada de las celdas de la batería -hasta ahora, eran NMC 811 en lugar de las NMC 622 que usan la versión de menor potencia, la de 136 CV (100 kW) con 50 kWh y autonomía de 354 km-, así como un "tren motriz optimizado", sin mayor precisión, los cambios introducidos, pero que tienen como efecto una mayor eficiencia.

Las versiones eléctricas del Opel Corsa tienen, ahora, 429 km en el caso de la de 156 CV (115 kW) y 354 km en la de 136 CV (100 kW).

Las dos baterías utilizadas por las versiones eléctricas del Corsa están compuestas por módulos -cada uno de 12 kilos- proporcionados por CATL, 17 en el caso de la de mayor capacidad que ha experimentado un "desarrollo continuo", según Opel; y 18 en la de 50 kWh, de los que son utilizables 48. La otra diferencia entre las celdas de una y otra son el voltaje ligeramente inferior de las que se usan en la más capaz.

La batería del Corsa Electric GS puede recibir cargas de 100 kW con corriente continua y 11 kW con alterna, al igual que la de menor capacidad del 136 CV (100 kW) a la venta con el acabado Edition por 27.300 euros.

Por su parte, y aún en su nueva configuración de alcance con una carga, el Corsa Electric de 156 CV y esos 429 km de autonomía está disponible con ese mismo nivel de equipamiento básico, el Edition, por un precio de 100 euros más hasta finales del mes de junio: 27.400 euros. Esta configuración aún no aparece la web comercial de Opel, donde sí lo hace el acabado GS, aún con 405 km de autonomía, por 30.700 euros.

En él se incluye la fórmula Electric All In de la que forman parte el eProWallbox Move para la carga en casa, el paquete Opel Connect Plus gratuito durante los seis meses posteriores a la compra y ocho años de carga móvil y asistencia en carretera, con un tope de carga móvil de hasta tres veces al año; así como una garantía de la batería por también ocho años o 160.000 kilómetros para el 70 por ciento de su capacidad de carga original.

En el Peugeot E-208, con 23 km más, se homologan 433

Por su parte, Peugeot ha hecho su propio anuncio de ampliación de alcance para el E-208, que ahora homologa 433 km de autonomía en el ciclo combinada WLTP en, asimismo, su versión equipada con el motor de 156 CV (115 kW) y con la misma batería que el utilitario de Opel. En este caso, la mejora es de un kilómetro menos que el Corsa: 23 km.

La nueva homologación de autonomía del Peugeot E-208 se fija en 433 km, es decir, 23 más que antes.

Para mejorar la gestión de los trayectos, el E-208 incorpora un planificador de rutas conectado al sistema de navegación opcional. Este calcula el recorrido considerando la distancia, el nivel de carga de la batería al inicio y al final, así como la disponibilidad de puntos de recarga. Variables como velocidad, tráfico, tipo de vía y desniveles también se tienen en cuenta en el cálculo.

Además, la función de limitación de carga al 80 por ciento de la capacidad de la batería con corriente alterna. En cuanto a la preinstalación para la función Vehicle to Load (V2L) permite utilizar la batería para alimentar dispositivos externos con hasta 3,5 kW mediante un adaptador.

Otras actualizaciones, éstas extensibles a todos los 208, suponen la dotación de una nueva cámara multifunción que amplía el área de detección para el funcionamiento freno automático de emergencia. También se incorpora un nuevo color exterior, Blanco Okenite, en sustitución del Blanco Banquise.

En cuanto a las versiones microhibriadas ahora se denominan Hybrid 110 CV y Hybrid 145 CV, reflejando la potencia combinada de sus motores de combustión y eléctricos, lo que supone un anticipo a la normativa Euro 7.

El Ypsilon Electrico también aumenta su alcance con una carga

En el caso del Ypsilon, con el mismo sistema de propulsión eléctrica de Corsa y E-208, la nueva homologación de su autonomía implica aumentarla hasta los 425 km conforme a la norma WLTP, mientras que para su versión híbrida con la arquitectura de 48 voltios, de antes 100 CV, se declaran ya 110, tambien como efecto de esa norma de emisiones prevista para 2027.