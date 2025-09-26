Kia renueva su SUV más pequeño, el Stonic con un nuevo diseño y mucha más tecnología

Kia ha presentado la actualización del Stonic, su SUV urbano del segmento B, con una propuesta que combina un diseño más en línea con sus últimos modelos, al igual que ocurre con su interior, o una dotación tecnológica actualizada.

Su carrocería mide 4,16 metros de largo -crece dos centímetros-, 1,76 de ancho y 1,52 de alto, manteniendo los 2,58 m de distancia entre ejes. El maletero es de 352 litros, como hasta ahora.

Lanzado en 2017, en 2021 estrenó su primera actualización. La que ahora recibe aún no tiene fecha de comercialización oficial en España.

El nuevo Stonic estrena la filosofía de diseño de Kia Opposites United, con un frontal renovado que integra una nueva iluminación, con una parrilla o un paragolpes actualizados al estilo de coches como los EV9, EV3, Sportage o EV4. También el portón cambia, al igual que los pilotos o la gama de llantas de aleación, de 16 o 17" -en este último caso para la versión GT-Line—, a la vez que aparecen en la oferta de colores dos inéditos: Adventurous Green y Yacht Blue.

En el habitáculo, destaca la integración bajo un mismo cristal de la doble pantalla de 12,3" para la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento. Además, incorpora una pantalla táctil multimodo que sustituye a los mandos físicos de climatización como la estrenada por el EV6 y disponible en el Niro y, entre las mejoras de confort, figuran la superficie de carga inalámbrica para el teléfono móvil, puertos USB-C de carga rápida, iluminación ambiental y un nuevo diseño de volante, palanca de cambios y consola central.

El salpicadero es totalmente nuevo, al estilo de, entre sus hermanos mayores, el Kia Niro.

El ecosistema Kia Connect aporta servicios en la nube, diagnóstico en tiempo real y la posibilidad de interactuar con el vehículo mediante la aplicación móvil. Asimismo, el Stonic estrena la llave digital, que permite abrir y arrancar el coche con un smartphone o un smartwatch.

Entre las ayudas a la conducción figuran el aviso de vehículos en el ángulo muerto, la advertencia de salida segura, el asistente de colisión frontal, el control de crucero inteligente basado en navegación, el asistente de conducción en autopista y el de mantenimiento de carril.

Ya con un único motor en su gama, aunque con versiones microhibridas o sin electrificación, la oferta mantendrá dos niveles de equipamiento, como mínimo.

En la oferta mecánica desaparece el motor 1.2 y el protagonista es el 1.0 T-GDI, disponible tanto microhibridado como sin electrificación con, respectivamente, 115 o 100 CV y, en ambos casos, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática de doble embrague con siete relaciones.