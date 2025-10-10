Kia presenta el K4, un compacto mayor que el Ceed y con motores de combustión

Kia ha anunciado la llegada a Europa del K4, un modelo de cinco puertas que, para la marca, debería situarse entre los segmentos C y D, si bien sus dimensiones responden más al primero que al segundo. Coches como los Seat León, Cupra León, Hyundai i30, Citroën C4, Audi A3, Peugeot 308, BMW Serie 1, Skoda Scala, Toyota Corolla, Opel Astra, Ford Focus, Mercedes Clase A, Honda Civic o Mazda 3, que es el que más se parece por la longitud de su carrocería -4,44 m-, podrían estar entre sus rivales. El resto de dimensiones son 1,85 m de ancho y 1,44 de alto.

Como los últimos modelos lanzados por la marca coreana la filosofía de diseño que marca su aspecto es la Opposites United y contaría con elementos diferenciadores como los tiradores de las puertas integrados en el pilar C o un color amarillo de lanzamiento denominado Sparkling. Como en otros modelos de la marca, los GT-line tendrán un aspecto distintivo mediante cambios en el frontal, llantas, etc.

El K4 tiene unas dimensiones de carrocería que le sitúan entre los compactos de mayor tamaño. En otros países también está a la venta con formato sedán, aún mayor.

Asimismo, y al igual que el recién lanzado EV4, que sería su modelo espejo de Kia en la oferta eléctrica, promete destacar por su espacio interior, particularmente en cuanto a cotas longitudinales como verticales. El maletero será de 438 litros en las versiones sin electrificar y de 328 en las electrificadas por la presencia de la batería correspondiente bajo el piso de este espacio de carga.

En el apartado mecánico, Kia propone varias opciones. Entre ellas, un motor 1.0 T-GDi MHEV, es decir, con una hibridación ligera, de 115 CV. Se podría asociar a una caja automática de doble embrague y siete velocidades o a una manual de seis. Otra de las propuestas, también de gasolina, sería un 1.6 T-GDI sin electrificación alguna y potencias de 150 y 180 CV. El cambio sería exclusivamente el automático y la tracción, como en el 1.0 T-GDI MHEV, delantera. La marca ha confirmado que la gama se ampliará en 2026 con una versión full hybrid.

La disposición de pantallas en el salpicadero, así como el volante, por ejemplo, son similares a las de algunos eléctricos de Kia de la última hornada.

El equipamiento incluye un panel panorámico digital con tres pantallas consecutivas en una integración ya conocida en Kia desde el lanzamiento del EV9: una para la instrumentación de 12,3", otras para la climatización de 5,3" y una tercera, de izquierda a derecha, para el sistema multimedia, ésta de 12,3". Concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del vehículo y admite la conexión inalámbrica con teléfonos que empleen tanto los protocolos Apple CarPlay como Android Auto. También permite gestionar el equipo de sonido, uno firmado por Harman Kardon; mientras que los asientos pueden estar tapizados con cuero sintético y dotados de calefacción o ventilación.

Es posible utilizar en él llaves digitales para la apertura y cierre de sus puertas y a través de la app Kia Connect se podrán realizar actualizaciones remotas de su sistema de multimedia.

En otros mercados también está a la venta con esta carrocería de sedán de cuatro puertas o fastback, tal como la denomina Kia a una semejante en el EV4.

En materia de seguridad, el K4 incorpora de serie un paquete con abundantes ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el asistente de conducción en carretera HDA 2.0, el monitor de visión periférica de 360 grados y el sistema de prevención de colisiones frontales con capacidad para detectar vehículos, ciclistas o peatones. También cuenta con el monitor de ángulo muerto que ofrece una imagen de la cámara lateral en la instrumentación para reducir los puntos ciegos en un cambio de carril, por ejemplo.